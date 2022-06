3 bonnes bouteilles à ne pas manquer pour bien débuter l’été!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : 3 bonnes cuvées européennes

1. Un blanc de la vallée de la Loire signé par un producteur de premier plan

Saumur Brézé 2020

Domaine Arnaud Lambert

Loire - France

Code : 13587963

Prix : 19,20 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 110 succursales en provine

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : des produits à base de fromage, de fruits de mer, de pâte feuilletée et/ou de poisson à chair blanche.

Ce très joli chenin ligérien possède de délicats parfums de miel, de fleurs blanches et de cire chaude, ainsi qu’un gustatif rond, gras et bien enveloppant. Pas de bois, pas de sucre, pas d’esbrouffe technologiques, juste un beau fruité net et bien croquant. C’est très bon ! Impeccable dès maintenant ou lors des 3-4 années suivant son achat.

2. Un délicieux rosé provençal qui fera un « hit » sur la terrasse ou en bordure de la piscine.

Côtes de Provence 2021

Rollier - Château la Martinette

Provence - France

Code : 13448699

Prix : 21,80 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 11-12 degrés Celsius

À déguster avec : une grosse salade avec des tomates cerises, des poivrons, des olives noires, des morceaux de concombre et de la laitue croquante.

Nous avons dégusté une dizaine de vins rosés en début de semaine. Celui que je salue ici, est sans équivoque, celui qui s’est le mieux exprimé. Coloration pâle, délicates émanations de bouquet de rose, d’eau de Cologne et que dire de sa caressante, élancée, rassasiante et onctueuse bouche. Un véritable bijou que vous devriez toujours avoir dans la porte du réfrigérateur tout au long de l’été. Les plus audacieux oseront même l’allonger encore de 18 à 24 mois dans leur réserve.

3. Un rouge espagnol à moins de 20$ qui nous a agréablement surpris en dégustation!

Tempranillo 2020

Bodegas Albero Cortadera – Dominio de Punctum

Code : 14921097

Prix : 18,50 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.8 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette d’entrées de style tapas à partager.

En plus d’être issu d’une culture biologique, ce 100 % tempranillo, est un vin nature (sans ajout de sulfite). C’est un vin au fruité net, précis et bien éclatant. Bien rare sont les rouges de cette région qui sont très peu ou pas du tout boisé. Disons que cette cuvée met d’avantage l’accent sur le fruit et non sur son élevage en barrique. Ça lui va à ravir! La facture est modeste et le produit est fort agréable en dégustation. On aime! Vous pourriez l’allonger encore 2 ou 3 bonnes années dans votre cellier.