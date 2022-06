Comment parfumer naturellement son intérieur?

N'y a-t-il rien de plus agréable que de sentir la douce odeur de son chez-soi en entrant à la maison à la fin d'une journée? Voici 10 désodorisants naturels, faits maisons, pour que votre domicile sente bon, et ce, toute la journée.

À lire aussi: 7 astuces pour un nettoyage de la maison plus naturel mais tout aussi efficace

COMMENT PARFUMER SAINEMENT SA MAISON

1. La lavande

Ces petites graines odorantes font des merveilles dans le linge, sur une étagère ou dans la salle de bains.

Disposez des graines de lavande dans un petit sac en tissu, refermez avec un ruban et déposez ces ballots délicieux un peu partout dans la maison. Vous pouvez aussi les mettre dans un petit bol et les remuer régulièrement pour faire ressortir les arômes.

2. Le zeste d'orange et les clous de girofle

Créez une pomme de senteur. Comment faire? En piquant une orange de clous de girofle (une bonne poignée) et en laissant le fruit sécher pendant deux semaines . Vous pourriez tout aussi bien utiliser un citron ou un pamplemousse, par exemple.

En plus de diffuser une agréable odeur de la maison, la pomme d’ambre protègera vos vêtements des mites. Couleur et bonne odeur seront au rendez-vous !

3. Les épices

Si vous avez un penchant pour les odeurs plus boisées des épices, cette astuce est faite pour vous. Il suffit de faire chauffer des épices dans un chaudron en laissant toutes les portes ouvertes pour que toute la maison embaume.

4. Le citron

Envie d'une douce odeur d'agrumes et de vanille? Voici une astuce imbattable et qui dure dans le temps.

Faites chauffer de l'eau dans une casserole Ajoutez 1/2 sachet de sucre vanillé ou quelques gouttes d'essence de vanille Ajoutez quelques tranches de citron et, si vous le souhaitez, un peu de romarin. Laissez mijoter toute la journée si possible, en ajoutant de l'eau quand elle s'évapore trop. Ce mélange donne une bonne odeur dans la maison pendant 48 h.

5. Le pot-pourri

On ne réinvente rien ici... Le pot-pourri, ça sent bon et c'est joli. C'est un super parfum d'ambiance pour la maison et c'est possible d'en fabriquer à bas coût.

Comment? Ramassez toutes les fleurs de votre choix dans le jardin cet été. On fait sécher des feuilles, des fleurs, des fruits, des épices, des écorces... qu’on dispose dans un pot, et on laisse les odeurs se répandre! Essayez de choisir des fleurs qui sentent bon et assez fortes de préférence.

6. Le spray assainissant naturel

Dans un flacon vaporisant, mélangez 500 ml d'eau, le jus d'un citron et une cuillerée à soupe de bicarbonate de soude. Agitez et vaporisez dans la maison. Ce produit naturel assainit l'air, le débarrasse des mauvaises odeurs et parfumera votre intérieur en même temps.

7. Le diffuseur à bâtons fait maison

On en voit un peu partout, mais pourquoi ne pas faire les vôtres? C'est hyper facile et bien moins cher que de les acheter. Dans de jolis petits vases ou pots, versez plusieurs gouttes de vos huiles essentielles préférées Ajoutez jusqu'en haut de l'huile pour bébé.

Plongez dans les récipients des piques à brochettes en bois. Au bout d'une bonne heure, retournez les piques dans l'autre sens. Lorsque l'odeur s'atténue, il suffit de retourner de nouveau les petits bâtons.

8. Le bicarbonate de soude

Les odeurs de cuisine peuvent être très persistantes.Vous avez beau les couvrir avec d'autres senteurs, elles ne cessent de revenir.

Après vous être assuré que vous avez nettoyé votre plan de travail et la vaisselle, faites bouillir un litre d'eau avec 5 cuillérées à soupe de bicarbonate. Laissez bouillir 5 minutes et coupez le feu.

Cette astuce est idéale pour la cuisine et/ou les pièces que vous ne pouvez pas beaucoup aérer. Adieu les odeurs !

9. Les plantes aromatiques

Après avoir utilisé les fines herbes en cuisine, conservez-le! Certaines, telles que le romarin, le thym et la sauge, sauront parfumer votre intérieur de manière subtile et très agréable.

10. L'eucalyptus

Antibactérienne, antiseptique et anti-infectieuse, l’eucalyptus, c’est cette plante très odorante, qui va donner à votre intérieur une odeur saine d’air frais de montagne.

Petit plus, vous pouvez utiliser ce délicieux parfum pour assainir une chambre de malade. Pour faire un parfum d'intérieur à l'eucalyptus:

Dans une casserole faites bouillir 1 litre d’eau avec 2 bonnes poignées de feuilles d'eucalyptus. Laissez la solution refroidir. Versez le tout dans une bouteille munie d’un spray. Secouez bien avant de vaporiser.

Oserez-vous l'une de ces astuces dans un prochain élan de grand ménage du printemps?