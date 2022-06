Horoscope de juillet 2022: trois signes à qui la chance sourit

Voilà que le deuxième mois de l'été se pointe le bout du nez et déjà, il réserve de bonnez grâces à de nombreux signes du zodiaque. Si certains vont profiter des effets de Jupiter en Bélier pour profiter au mieux des vacances, d'autres vont subir les effets négatifs de la rétrogradation de Saturne. Découvrez si juillet sera un bon mois pour votre signe astrologique.

1. Les Poissons

Si vous êtes Poissons, la chance sera avec vous en juillet. L'alignement des astres vous fera complètement briller en ce mois d'été. L’énergie du Poissons est communicative, elle suscite la sympathie. Tout le monde se retrouve dans une ambiance festive.

Tout indique que vous serez en mesure d'accomplir tout ce que vous voulez. Rien n'est à votre épreuve. C'est donc le parfait moment de mettre en action tous les plans que vous avez mis en place pour parvenir à atteindre vos objectifs.

Vous aurez une forte âme de leader qui pourra être utilisée à bon escient pendant tout le mois. Mettez-la à profit dans tout ce que vous entreprenez. Servez-vous de vos compétences et de votre sens de communication pour convaincre et réunir votre entourage.

Pour les célibataires Poissons, la chance sera aussi au rendez-vous et vous pourriez très bien trouver votre personne, selon l'astrologie. Si vous avez perdu espoir en l'amour, donnez une chance à ce mois-ci et la magie devrait opérer! Au passage, remerciez Neptune comme il joue un important rôle dans la chance que vous aurez en juillet.

2. Les Taureaux

Les Taureaux ne sont pas en reste. Ils auront eux aussi beaucoup de chance d'après l'astrologie. Tenez-vous le pour dit: les natifs su signes seront débordants d'énergie pour affronter les semaines de juillet. Les alignements astraux vont contribuer à réaliser tous leurs projets.

Au travail, les Taureaux vont éblouir la galerie s'ils utilisent leur pleine créativité et leur capacité à innover. En cas de problème, ils sauront rebondir et trouver une solution. Aucun problème qui ne puisse être solutionné pour ce signe en ce 7e mois de l'année. Ce travail sera remarqué et pourrait même mener à une promotion au bureau.

Amis et famille seront fiers de vous. Prenez les compliments et les félicitations au passage. Partagez cette chance avec l'entourage et motivez-le à augmenter sa productivité et sa créativité. La bonne humeur qui vous envahira sera contagieuse, vous verrez.

Enfin, n’oubliez pas de faire plaisir à votre partenaire et aux enfants. Le bonheur sous un même toit garantit une bonne communication.

3. Les Gémeaux

En juillet, le Gémeaux est heureux. Peu importe ce qu’il entreprend et qui pimente le moindrement sa vie est gage de bonheur.

Ce signe bénéficie de la combinaison d’énergie de Mercure et de Jupiter durant ce mois selon l’astrologie. Cette fusion serait l’origine d’une protection parfaite pour les natifs du signe.

Développez votre réseau et créez de nouveaux liens. De nouvelles rencontres pourraient survenir et être déterminantes pour le reste de votre vie.

Ceci dit, toutes les mauvaises prédictions seront loin de vous. Et cela s’appliquera surtout dans le domaine professionnel. Ainsi, profitez de cette protection pour réaliser vos projets et atteindre ce poste que vous avez toujours convoité.

Dates à retenir ce mois-ci: