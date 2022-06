Une nouvelle recette de pâtes courtes, lardons, asperges, petite pois, parmesan et herbes fines

Pâtes courtes, lardons, asperges, petite pois, parmesan et herbes fines

Portions: 4 - Préparation: 5 minutes - Cuisson: 20 minutes - Réfrigération : 5 jours - Congélation : Moyen - 1 mois

Ingrédients

300 g de pâtes courtes au choix

250 ml (1 tasse) de crème 35 %

4 gousses d’ail pelées et sommairement écrasées

4 branches de thym

2 ml (1⁄2 c. à thé) de mélange de 5 poivres, mignonette

125 ml (1⁄2 tasse) de parmesan râpé finement

200 g de bacon épais coupé en dés

Une échalote ciselée

Une trentaine de têtes d’asperges moyennes

250 ml (1 tasse) de petits pois surgelés, dégelés à l’eau froide

30 ml (2 c. à soupe) de persil plat finement émincé

15 ml (1 c. à soupe) de menthe fraîche finement émincée

45 ml (3 c. à soupe) de jus de citron

Garnitures

Copeaux de parmesan

Persil

Menthe

Zestes de citron bio ou blanchi

Préparation

Étape 1

Porter une casserole d'eau salée à ébulition. Plonger les pâtes dans l'eau et cuire al dente. Égoutter et réserver 65 ml (1⁄4 de tasse) de l’eau de cuisson pour la sauce.

Étape 2

Dans une casserole moyenne, incorporer la crème, les gousses d’ail et le poivre mignonette. Amener à doux frémissement et laisser réduire de moitié une quinzaine de minutes.

Étape 3

Pendant ce temps, chauffer l’huile à feu moyen dans une poêle à frire. Incorporer le bacon et cuire environ 5 minutes jusqu’à ce qu’il devienne croustillant. Réserver les lardons sur un papier essuie-tout. Conserver 2 c. à soupe de gras de bacon dans la poêle à frire, jeter le reste.

Étape 4

Suer l'échalote 3 minutes dans le gras de bacon à feu moyen. Saler et poivre du moulin, ajouter les têtes d’asperges et cuire 2 minutes. Ajouter les herbes fraîches et le jus de citron, mélanger délicatement. Incorporer les lardons, la crème au parmesan et chauffer 2 minutes. Incorporer les pâtes, les petits pois, mélanger délicatement et ajouter l’eau de cuisson réservée pour rendre la sauce plus fluide. Saler et poivrer du moulin au goût.

Étape 5

Répartir les pâtes dans 4 assiettes. Garnir chaque bol d’herbes fraîches, de copeaux de parmesan et de zestes de citron. Servir aussitôt.