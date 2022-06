Sac banane: la tendance persiste et signe en 2022

Vestige des années 80-90, le sac banane persiste et signe encore cette saison. On craque pour leurs matières, leurs formes et leurs couleurs qui nous permettent de créer différents looks pour nos sorties estivales. Voici nos 10 modèles coup de coeur à adopter pour l'été!

À lire aussi: Comment choisir le sac idéal?

1. Sac banane en cuir véritable, Atelier V Cuir

Fait à la main de Saint-André-de-Kamouraska, le sac bananeVogue est un sac parfait pour vous suivre dans vos escapades d’été : festivals, petite randonnée ou balade en ville.

Il est juste assez grand pour apporter votre cellulaire et vos clés avec ses 4 pochettes distinctes et juste assez petit pour ne pas vous encombrer. Il est tendance et fera assurément partie de votre garde-robe pour de nombreuses années. Il est tout cuir, donc sans doublure à l’intérieur.

Prix: 115$

Achat: Sac banane Atelier V Cuir

2. Sac banane Womance en cuir végan, Womance

On flanche pour ce sac banane en cuir végan (sans cruauté pour les animaux) et ses accessoires de métal lui donnent un look sportif et intemporel.

Sa large ganse en tissu est ajustable jusqu’à 39’’, ce qui permet de le porter à la taille ou en bandoulière selon votre préférence. Il y a également une autre pochette intérieure pour mieux organiser vos effets personnels.

Prix: 74,99$

Achat: Sac banane Womance

3. Sac de ceinture mini, Lululemon

Mini comme tout, ce sac de ceinture compact mais non moins pratique procure l’espace nécessaire pour votre téléphone, vos clés et toutes vos aventures de la journée.

On l'aime pour sa petitesse et pour son style passe-partout qui s'agence avec n'importe quel look de jour comme de soir.

LULULEMON

Prix: 38$

Achat: Sac de ceinture Lululemon



4. Sac de taille Seventeen, Herschel Supply Co.

Bougez vite, voyagez léger. Doté de deux poches et d’une sangle réglable, le sac banane Seventeen est conçu pour voyager les mains libres.

Pour une belle touche de couleurs éclatantes à la taille, on penche pour ce modèle original cet été.

Prix: 41,99$

Achat: Sac de taille Seventeen Herschel Supply Co.

5. Sac banane Oam, MATT & NAT

Ce sac banane avec fermeture éclair fera le bonheur pour elle et lui.

En cuir végan, ce sac qu'on peut porter en bandoulière ou à la taille, s'agencera parfaitement avec vos tenus estivales.

Prix: 80$

Achat: Sac banane Matt & Nat