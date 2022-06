Un membre de l'équipe quitte Salut Bonjour

Quelques jours après que notre présentatrice météo, Stéphanie Villeneuve, ait annoncé son départ de Salut Bonjour, un autre membre de l'équipe a fait une annonce similaire.

Notre chroniqueur aux réseaux sociaux, Vincent Dessureault, nous a annoncé qu'après la saison estivale, il ne sera pas de retour à Salut Bonjour Week-end, tel que prévu.

Celui qui travaille aux côtés d'Ève-Marie Lortie depuis maintenant huit longues années reconnaît que ce fût une décision difficile à prendre. La principale intéressée en a profité pour souligner son appréciation à son égard.

« Est-ce que je peux dire publiquement à quel point tu vas me manquer? Parce que travailler avec toi, c'est un bonheur [...]. Et je m'incline devant ta capacité à travailler, ça fait des années que tu fais de six à sept jours semaine, je pense que tu as le droit de te reposer un peu », soutient-elle.

Vincent Dessureault, qui est aussi animateur et chroniqueur à QUB radio, souhaite maintenant relever de nouveaux défis professionnels, mais aussi profiter de ses week-ends de congé.

Toute l'équipe de Salut Bonjour joint sa voix à celle d'Ève-Marie Lortie pour lui souhaiter tout le meilleur!