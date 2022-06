Aménager sa cour à petit prix

Vous avez envie d'avoir une jolie cour et une terrasse accueillante pour inviter la famille et les amis pour l'apéro cet été, mais vous n'avez aucunement envie de vous ruiner? Sachez que c'est très possible. Il existe de multiples façons de revamper sa cour arrière avec des trucs et astuces ingénieux à peu très peu de frais. On vous dit par où commencer!

À lire aussi: 30 objets décoratifs pour mettre du soleil sur votre terasse ce printemps

1. Verdir l'espace

Toute terrasse qui se respecte doit minimalement avoir des plantes, des fleurs ou des fines herbes. Optez pour des plantes vivaces qui sont un investissement en soi. Ces fleurs reviendront année après année sans devoir réinvestir un seul sou.

Inutile de vous ruer en centre jardin au tout début de la saison. Attendez quelques semaines et vous profitez de rabais substantiels sur ces mêmes vivaces dès le mois de juin.

Ouvrez aussi l'oeil sur les petites annonces! De plus en plus de jardiniers affichent leurs pousses sur les Marketplace et les Kijiji de ce monde. Voilà une belle façon de verdir à petit prix votre espace dans la cour.

Daiga Ellaby

2. Donner une deuxième vie aux objets du quotidien

Qui a dit que des plantes devaient absolument être mises en pot? Repensez la façon dont vous planter en réutilisant des trucs et objets que vous avez déjà à la maison et qui ne servent plus.

Une vieille commode, une palette de bois ou des pneus inutilisés, autant de façons d'ajouter une ambiance et surtout de récupérer ce qu'on a déjà en notre possession.

Shutterstock

3. Semer de la pelouse

Pour une cour verdoyante à souhait sans devoir construire un patio en bois ou à installer des dalles, la pelouse est une excellente option à peu de frais.

Il suffit d'acheter un peu de terreau biologique pour pelouse et de semences à gazon et vous obtiendrez une cour invitante en quelques semaines à peine (parfait pour les pique-niques et les barbecues)!

Maria Ilves

4. Sortir les plantes d'intérieur dehors

Après deux ans de pandémie à accumuler les plantes dans nos espaces intérieurs, donnez-leur un bain de soleil et sortez-les sur la terrasse. Les plantes d'intérieur adorent faire le pleine de chaleur et de soleil en été.

Elles apporteront une touche d'exotisme à la cour sans même devoir dépenser.

5. Rafraîchir le mobilier

Un ou deux coups de pinceaux suffisent souvent à redonner du lustre à un mobilier de jardin. Il suffira de sabler, puis d'acheter une bonne teinture/peinture de qualité et le tour est joué!

Shutterstock

Pour des chaises et des tables en résine ou en plastique, un bon nettoyage et une peinture en aérosol font souvent amplement le travail pour le rendu souhaité.

Autrement, il existe sur le marché de petits ensembles bistro très abordables comme celui-ci. À ce prix, ça ne vaut pas la peine de s'en passer!

6. Décorer sans se ruiner

Faites aller votre créativité pour conférer une ambiance à votre espace de vie à l'extérieur. Certaines décorations dont on ne sert plus à l'intérieur peuvent avoir une belle utilité sur le balcon.

Par exemple, quelques coussins décoratifs donneront du punch à l'endroit et appelleront à la détente.

Si vous avez un petit budget, prévoyez un détour dans les magasins d'escompte. Cabarets de service, pichets, lanternes et cache-pots décoratifs ne sont que quelques idées à intégrer à votre aménagement extérieur.

Shutterstock

7. Transformer des pots qui ont mal vieilli

Revampez de vieux vases en porcelaine avec de la peinture à l'eau et du bicarbonate de soude pour donner un look terracotta très tendance dans la cour encore cette année. Mélangez les formes et les formats pour un effet plus dynamique.

Vous vous sentirez aussitôt téléporté au bord de la mer Méditerranée.

Shutterstock

8. Oser le tapis extérieur

Pour créer des zones et rendre le tout accueillant, songez à placer un tapis extérieur au coin repas ou détente. Cet élément tout simple et souvent peu cher est parfait pour définir un espace et le rendre cozy à souhait.

Il existe sur le marché tellement d’options et de matières qui résistent aux humeurs souvent changeantes de Dame Nature! Impossible de vous tromper sur ce coup.

Le tapis tressé est un truc simple pour donner de la texture et créer un effet de dimension.

Shutterstock

9. Éclairer l'espace

La lumière: élément décoratif essentiel à tout patio. Que ce soit des guirlandes lumineuses ou des lanternes disposées ici et là pour créer une ambiance, vous arriverez à créer une ambiance chaleureuse, et ce, à un prix plus qu'abordable. Vous pourriez aussi planter des torches chasse-moustiques en bambou pour le côté pratique.

L'ajout de l'éclairage est non seulement beau pour les yeux, mais aussi nécessaire pour la sécurité et pour les apéros qui s'étirent en soirée!

Shutterstock

10. Créer de l'intimité dans la cour arrière

Bois recyclé, fil de fer avec des plantes grimpantes, haie de feuillus ou de cèdres à racines nues, combinaison de tôle et de bois... Il existe tout plein d’idées pour cloisonner le jardin de façon différente, à faible coût.

Si vous habitez en ville et êtes à proximité des voisins, vous apprécierez la quiétude et la tranquilité de cet ajout.