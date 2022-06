Avec Emilie Cerretti, on découvre les détails déco qui font toute la différence!

TENDANCES - Ce matin, nous sommes avec la designer et styliste Émilie Cerretti qui se joint à nous pour nous donner des conseils pour bien styliser nos pièces à la maison. Nous sommes dans une période où il y a beaucoup de déménagements et c’est bien souvent à cette étape où ça bloque pour plusieurs personnes. Les gens ont fait des rénos et ils ne savent pas comment faire la finition et faire les bons choix pour que ce soit beau visuellement.