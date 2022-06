Pour la saison des déménagements, osez les couleurs vives dans votre chez-vous avec les peintures BEHR

C'EST BON À SAVOIR - C’est le début de la période de déménagement. Après deux ans à rester chez nous, la compagnie de peinture BEHR vous incite à vous lâcher lousse. On ose pour les couleurs vives, on met du pep partout dans l’appartement, le condo ou la maison. La peinture d’intérieur et apprêt BEHR PREMIUM PLUS qui vous offre une durabilité exceptionnelle à un prix avantageux et pour ce qui est de vos meubles ou vos projets de bricolage, on vous conseille la peinture en aérosol BEHR PREMIUM.

Pour plus d'informations, visitez behr.ca.