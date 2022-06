Les meilleures recettes de café glacé pour tous vos moments estivaux

Vous avez envie de jazzer votre boisson matinale ou votre café d’après-midi durant les journées chaudes d’été? Essayez l’une de ces savoureuses recettes signées Nespresso!

En effet, la célèbre marque suisse propose une collection de capsules de café spécialement conçues pour être dégustées sur glace. Cet été, on pourra ainsi profiter d’éditions limitées qui promettent d’offrir des moments rafraîchissants.

En plus du désormais classique Noix de coco tropicale, on retrouve maintenant en ligne et en boutique la capsule Liminha exotique, aux notes de menthe et de lime, idéale pour les cocktails et les mocktails.

Vous préférez les lattés glacés plus traditionnels? Les capsules Forte glacé (plus intenses) et Leggero glacé (au goût doux) sont pensées pour vous.

Pour les savourer pleinement, essayez ces trois recettes résolument estivales!

Courtoisie: Nespresso

Ils gagnent en popularité depuis quelques années: les mocktails, ces cocktails sans alcool, permettent de profiter du plaisir d’un drink d’après-midi sans culpabilité. Cette recette est une version remaniée d’un cocktail brésilien populaire.

INGRÉDIENTS

· Une capsule de café (80 ml) Liminha exotique sur glace

· 60 g de lime fraîche

· 8 g de sucre brun

· 40 g de graines de fruit de la passion

· 2 ml de sirop de gomme

· 40 ml de cachaça

· 20 ml d’eau plate

· 7 glaçons (210 g)

· Tranche de lime et menthe fraîche (pour garnir)

MATÉRIELS

· Verre à recettes glacées Reveal, 550 ml

· Shaker

PRÉPARATION

· Dans un verre à recettes glacées Reveal, placez 8 dés de lime (60 g) et 8 g de sucre brun et écrasez les ingrédients.

· Coupez en deux un fruit de la passion et retirez les graines à l’aide d’une cuillère, puis placez-les dans le verre, accompagnés de 7 glaçons (30 g chacun) et de 2 g de sirop de gomme.

· Versez 60 ml d’eau plate et mélangez jusqu’à ce que les morceaux de lime et les graines de fruit de la passion remontent à la surface.

· Dans un shaker, ajoutez un glaçon, puis préparez 80 ml de café Liminha exotique sur glace par-dessus. Refermez le shaker et remuez vigoureusement.

· Versez délicatement le café glacé dans le verre, par-dessus les autres ingrédients.

· Garnissez votre boisson d’une tranche de lime et de feuilles de menthe.

Courtoisie: Nespresso

La douce saveur sucrée de la banane est ici combinée au punch du café intense de la capsule Forte glacé pour une boisson qui se déguste aussi bien au petit matin qu’en milieu d’après-midi.

INGRÉDIENTS

· Une capsule de café (230 ml) Forte Glacé

· 20 ml de sirop de banane Monin

· 80 ml de lait régulier ou de lait d'avoine

· 7 glaçons (210 g)

· Morceau de figue fraîche et fleurs comestibles (pour garnir)

MATÉRIEL

· Tasse Vertuo Alto, 590 ml

PRÉPARATION

· Dans une tasse Vertuo Alto, déposez 7 glaçons (30 g chacun) et ajoutez 20 ml de sirop de banane Monin.

· Ajoutez 80 ml de lait.

· Préparez un café Forte Glacé (230 ml) par-dessus.

· Garnissez d’un morceau de figue et de fleurs comestibles.

Courtoisie: Nespresso

On revisite le cocktail des vacances par excellence en lui ajoutant la capsule de café Noix de coco tropicale sur glace. Sirotez votre boisson glacée au soleil, dans votre cour ou sur votre balcon!

INGRÉDIENTS

· Une capsule de café (230 ml) Saveur noix de coco tropicale sur glace

· 20 ml de sirop d’ananas

· 80 ml de lait régulier ou de lait d'avoine

· 7 glaçons (210 g)

· Flocons de noix de coco et fleurs comestibles (pour garnir)

MATÉRIEL

· Tasse Vertuo Alto, 590 ml

PRÉPARATION

· Disposez 7 glaçons (30 g chacun) dans votre tasse Vertuo Alto. Versez 20 ml de sirop d’ananas et 80 ml de lait.

· Préparez un café (230 ml) Saveur noix de coco tropicale sur glace dans votre tasse.

· Garnissez votre boisson de flocons de noix de coco et de fleurs comestibles.

Vous avez envie de pousser l’expérience brésilienne au maximum? Écoutez les listes de lecture compilées par le mannequin brésilien Alessandra Ambrosio exclusivement pour Nespresso. Avec les doux rythmes de la bossa-nova et votre café à la main, gageons que vous vous sentirez comme sur les plages de Rio!

Profitez pleinement de chaque instant de votre été en intégrant les capsules de café Nespresso à vos recettes de café glacé.