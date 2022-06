TENDANCES - C’est le temps de la floraison des rosiers. La rose est une fleur mythique, on l’aime, on la déteste, mais tous les jardiniers seront d’accord: quand les roses sont belles, tout le monde tombe sous le charme. De plus, les nouvelles variétés sont plus résistantes aux maladies et aux insectes, en plus d’être rustique.