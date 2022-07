Tacos al pastor

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Salade de carottes rôties au miel et fromage frais

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 à 6 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de marinade : 8 a 12 heures

Temps de cuisson : 15 à 20 minutes

INGRÉDIENTS

Marinade:

1 kg (900g) d’échine de porc désossée et coupée en tranches de 1 pouce (ou épaule)

1⁄2 ananas pelé et coupé en tanches de 2cm

1 oignon jaune en tranches de 2cm

1⁄4 tasse (60ml) de vinaigre blanc

2 gousses d’ail

1 piment ancho

1 c. à thé (5ml) de sel fin

1 c. à thé (5ml) de cumin moulu

1 c. à thé (5ml) d’origan séché

1 c. à soupe (15ml) de piment chipotle dans la sauce adobo

Garniture tacos :

16 à 20 tortillas de maïs, petit format (4po)

2 avocats coupés en cubes

1 tasse (250ml) de salsa de tomates (pico di gallo)

1 tasse (250ml) de coriandre effeuillée

2 limes en quartiers

1 tasse (250ml) de crème sûre riche

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le BBQ à feu élevé, avec une section fermée pour la cuisson indirecte.

Étape 2 : Griller l’oignon et les tranches d’ananas de façon à bien les caraméliser. Conserver 3 tranches pour la garniture finale et disposer le reste avec l’oignon dans la cuve d’un robot culinaire ou mixeur. Ajouter le reste des ingrédients et pulvériser pour obtenir une marinade texturée et savoureuse. Disposer la marinade dans un sac réutilisable avec les tranches d’épaule de porc et laisser mariner 8 à 12 heures au frais.

Étape 3 : Retirer les tranches de porc de la marinade et les éponger. Bien huiler la grille du BBQ et saisir la viande de 10 à 12 minutes jusqu’à cuisson complète. Laisser reposer votre viande 5 à 8 minutes et la tailler en fines tranches. Chauffer le reste de la marinade et servir en accompagnement.

Étape 4 : Griller rapidement les tortillas à la flamme et par la suite, les garnir avec la crème sure, la salsa, les avocats, les ananas grillés et la coriandre fraîche. Servir aussitôt, accompagnés de quartiers de limes.