5 microbrasseries qui valent le détour sur la route des bières dans l'Est du Québec

Amateurs de bonnes bières, mettez ces adresses sur votre to do pour découvrir les exceptionnels microbrasseurs qui ont pignon sur rue aux quatre coins de l'Est du Québec.

À lire aussi: Les 8 meilleurs endroits où boire de la bière au Québec

La route des bières de l’Est du Québec regroupe 19 microbrasseries et existant depuis 10 ans, elle est la plus vieille «route des bières» de la province.

En plein devant le quai de Saint-Jean-Port-Joli, Ras L'Bock est le point de ralliement des bons vivants. Vous pourrez y déguster de délicieuses bières en lâchant votre fou ou juste en regardant le soleil se coucher sur l’immense et scintillant fleuve Saint-Laurent.

Adresse: 250, rue du Quai, Saint-Jean-Port-Joli, QC G0R 3G0

Microbrasserie audacieuse ancrée dans le grandiose Kamouraska, Tête d'Allumette est installée dans une magnifique maison ancestrale. La terrasse est l'endroit parfait pour y siroter quelques bonnes bières brassées sur feu de bois.

Adresse: 265, route 132 Ouest, St-André-de-Kamouraska, G0L 2H0

Microbrasserie du littoral situé aux abords du fleuve Saint-Laurent, au cœur du village de Sainte-Flavie, Le Ketch est l'endroit tout indiqué pour savourer bières gaspésiennes et couchers de soleil.

La magnifique terrasse extérieure, face au Fleuve, offre d’ailleurs un point de vue époustouflant.

Adresse: 490, route de la Mer, Sainte-Flavie, QC G0J 2L0

4. Brasserie Auval, Val D'Espoir

Sur la côte des Pères à Val d’Espoir et entouré de champs de petits fruits, ces microbrasseurs travaillent à créer des bières aux signatures distinctives. La Brasserie Auval vous charmera par son authenticité et ses produits inégalés qui les rendent très, très convoités.

Adresse: 397, route des Pères, Val d’Espoir, QC G0C 3G0

Cette microbrasserie basée aux Îles-de-la-Madeleine propose une large variété de bières développées avec des ingrédients du terroir et de saveurs locales. On s’arrête le temps d’une bière ou deux... ou trois à la microbrasserie À l’abri de la Tempête, un endroit qui n’a plus besoin de présentation.

L’endroit offre une vue imprenable sur la Dune de l’Ouest, alors sortez prendre l’air sur la terrasse! Comme plus de 80 % des bières brassées sur place sont vendues uniquement sur le territoire, vous ne pourrez repartir sans quelques bouteilles.

Adresse: 286, chemin Coulombe, L'Étang-du-Nord, QC G4T 3V5