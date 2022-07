La saison des saisons !

Depuis les temps anciens, l’Homme cherche à étancher sa soif, surtout quand la chaleur l’accable. Voici les suggestions bières de Sylvain Bouchard.

1- Saison Dupont, brasserie Dupont, Belgique

6,5% alc. /vol.

Prix :

3,60$ / 330 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

Bière d’un blond cuivré au collet dense et épais, son nez est celui qu’apporte un bouquet de houblons fins. En bouche, elle nous offre tout ce que l’on recherche dans une bonne saison classique à commencer par une amertume bien prononcée, sèche et très désaltérante comme elle l’était à l’origine. La sélection de levures de Dupont confère des arômes et un goût bien typé. Son effervescence vive est le résultat d’une refermentation en bouteille et d’une longue garde en cave qui aboutit à une bière complexe et très aromatique.

2- Éloge de la lenteur, brasserie et distillerie Champs Libre, Mercier, Québec

5 % alc. /vol.

Prix :

5.49$ / 473 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

La bière jaune pâle est opaque grâce au voile qu’elle exhibe. Le collet est ample mais se dissipe rapidement. Le nez est celui d’une levure fermière épicée et plutôt rustique et dévoile des notes de lime et de céréales. En bouche, on retrouve une acidité franche et fraîche rappelant la lime. La levure offre des notes légères de poivre et une impression un peu poussiéreuse et rustique. Une amertume à peine perceptible nous salue timidement l’espace d’un clignement d’œil. Les bulles sont fines mais modérées. Comme il se doit, la finale est bien sèche. C’est aromatique et drôlement rafraîchissant !

3- Saison Rustique, Brasserie Dunham, Dunham, Québec

6%% alc./vol.

Prix :

10.79$ / 750 ml

Servir entre 4 et 6 degrés Celsius

De couleur blonde, légèrement voilée et coiffée d’une mousse blanche consistante à l’allure d’une meringue. Les parfums de son bouquet sont typiques des Saisons classiques : on sent la ferme, l’écurie ou le vieux cellier et beaucoup de fruités : tarte au citron et zeste de lime, ananas, mangue, abricot, raisin blanc, banane. Du poivre complète le tout. C’est frais et invitant ! En bouche, ce sont les agrumes qui arrivent au premier plan suivis de plusieurs fruits (pomme verte, poire, melon). On reconnaît le malt avec un goût de mie de pain blanc frais et un peu mielleux. Une douce amertume herbacée et légèrement résineuse dans une finale sèche. Un effet en bouche très généreux pour le style.