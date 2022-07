Charles-Antoine Sinotte: des vacances de rêve à Hawaï

Notre chroniqueur sportif, Charles-Antoine Sinotte, a troqué le micro pour la planche de surf ces derniers temps. Il a profité de quelques jours de vacances dans un endroit complètement paradisiaque, sur l'île de Maui à Hawaï.

Si vous le suivez déjà sur son compte Instagram officiel, vous avez probablement vu dans les derniers jours la série de photos prises pendant ses 2 semaines de vacances. Il a partagé quelques magnifiques clichés qui nous font totalement rêver!

Charles-Antoine et sa douce ont fait leurs premières armes sur une planche de surf dans l'océan Pacifique. Bien qu'ils soient tous les deux très athlétiques, il semblerait que ce sport leur ait donné un peu de fil à retordre, mais surtout du gros fun, à nos deux surfers!

Le sportif dans l'âme est allé profiter du plein air (bien entendu!) à différents endroits sur l'île de Maui, la deuxième plus grande île de l'archipel d'Hawaï, avec une superficie de 1 902 km2 et un littoral de 240 kilomètres de longueur.

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Accompagné de sa copine, Sophie, Charles-Antoine a débuté son séjour au coeur des plus beaux parcs nationaux, et ce... en van! N'est-ce pas la meilleure façon de commencer les vacances pour bien décrocher du quotidien?

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Qui dit mieux pour se réveiller? Gageons qu'il n'a pas mis son cadre à 3 h 00 comme il le fait habituellement pour Salut Bonjour.

La route de Hāna

Les beaux amoureux en ont d'ailleurs profité pour faire des randonnées incroyables en bord de mer.

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Un petit arrêt s'imposait pour découvrir la mythique Red Sand Beach, cette plage de sable rouge sur la route de Hāna. Cette jolie route, très célèbre (et surtout sinueuse), fait 109 km et traverse toute l'île de Maui. Avec ses 620 virages et ses 49 ponts, la route de Hāna est un incontournable sur cette île!

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

La longue route leur a d'ailleurs fait voir de magnifiques et imposantes chutes qui se cachent dans chaque recoin du relief très accidenté et verdoyant du nord-est de l'île. On peut dire qu'ils semblent apprécier le moment!

Crédit: Charles-Antoine Sinotte

Marcher sur des volcans

Leur escapade de 14 jours s'est poursuivie avec des randonnées parmi les volcans.

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Nos aventuriers ont aussi pu admirer le lever du soleil à plus de 10 000 pieds au sommet du volcan Haleakalā. Si on se fie aux sourires sur leurs visages, la récompense au sommet valait les efforts fournis lors de l'ascension.

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

Les plus beaux couchers de soleil au monde

Impossible de passer sous silence les sublimes couchers de soleil auxquels ils ont eu droit durant leurs vacances. Saviez-vous que selon le National Geographic, c’est à Hawaï qu’on retrouve le plus beau coucher de soleil au monde?

On leur souhaite un agréable retour au Québec, en espérant qu'ils gardent de précieux souvenirs de ce voyage hallucinant à Maui!

Courtoisie: Charles-Antoine Sinotte

