Comment aborder le sujet sensible de la mort avec vos enfants

MAISON ET FAMILLE - Avec Anaïs Guertin-Lacroix, on parle d’un sujet qui fait partie de la vie et qui pourtant est difficile à expliquer à nos enfants soit la mort. Souvent, on associe la mort à la perte d’un être chère mais n’est pas tous les enfants qui devront faire face à cette réalité à un jeune âge. Pourtant la mort est là, sous d’autre formes et on va devoir expliquer à nos enfants ce que c’est. On pense entre autres à la mort au cinéma...