Entrevue

Guillaume Duranceau-Thibert nous amène sur les routes des baleines

Que diriez-vous de faire un road trip extraordinaire, de voir des paysages ahurissants et voir un des plus gros mammifères au monde! Guillaume Duranceau-Thibert nous amène sur les trois routes touristiques officielles et signalisées menant à l'observation des baleines au cœur du parc marin du Saguenay-Saint-Laurent. On parcourt 3 régions différentes pour profiter des beautés du fleuve et du fjord et en apprendre plus sur les baleines! !