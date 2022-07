Inspiration déco : se sentir à l'hôtel chez-soi

Si vous faites partie de ceux qui adorez séjourner à l'hôtel et y faire la grasse matinée, il est tout à fait possible d'insuffler ce sentiment de bien-être à même vos espaces à la maison. Il suffit souvent de bien peu pour rendre son chez-soi coquet à souhait, vous faisant sentir comme dans les plus beaux hôtels.

Voici quelques idées pour créer un décor chic et accueillant qui vous donnera l'impression d'être en vacances et de profiter de la vie d'hôtel toute l'année.

1. Un très grand lit

Rien n'égale un lit très grand format (king) pour avoir l'impression de dormir à l'hôtel tous les soirs.

Si le confort réside dans la grandeur, ne sous-estimez pas la qualité du matelas qui rendra vos nuits encore plus récupératrices.

Unsplash

2. Des bouquets de fleurs coupées

Ornez la table du salon ou l'îlot de cuisine de fleurs fraîches coupées. Avec les abonnements floraux qui existent désormais chez votre fleuriste préféré, le tour est joué! Les bouquets de saison se succèderont dans le décor.

Les fleurs naturelles sentent bon et ajoutent du raffinement, en plus de laisser un doux parfum dans la pièce.

3. La literie (idéalement blanche)

Un changement de literie peut aussi être une solution abordable et vous offrir un bon lit douillet qui vous rappellera de beaux séjours à l’étranger. Des groupes hôteliers, tel que Le Germain, vendent leur literie signature en magasin pour recréer l'expérience luxueuse.

Soyeuse et durable, la literie constituée de coton égyptien et de rayonne de bambou vous fera tomber dans les bras de Morphée à tout coup.

L'association des hôtels du grand Montréal (AHGM) avait, pendant la pandémie, publié une série de petites capsules vidéo, organisées sous forme de courtes leçons, où différentes personnes qui travaillent dans le milieu de l’hôtellerie partagent leur savoir-faire pour nous aider à reproduire le confort ressenti lors d’un séjour à l’hôtel, mais à la maison.

4. Des rideaux opaques

L'un des points forts de l'hôtel est bien souvent la noirceur parfaite pour étirer la nuit au petit matin.

Pour reproduire le tout à la maison, les rideaux opaques sont imbattables pour assurer l’intimité lorsque la nuit tombe et empêcher les rayons matinaux de nous réveiller.

Unsplash

5. Du parfum d'ambiance

On place un diffuseur d'ambiance dont on aime l'odeur dans l'appartement. On peut aussi simplement disposer une bougie dans la salle de bain pour créer un endroit zen et agréable le temps d'un bain.

L'idée est d'éveiller les sens pour se sentir bien et confortable.

Unsplash

6. Un bon éclairage d'appoint

S'endormir avec un bon roman plutôt que de faire défiler le fil d'actulités écran est si apaisant. Une bon appliqué mural (et idéalement orientable) bien positionnée près du lit s'avère très appréciable.

Encore mieux : prévoir installer des interrupteurs à portée de main, près des tables de chevet, lors de l'installation.

7. Rangement, rangement et... rangement

Ce sentiment indescriptible d'entrer dans une chambre propre, sans traînerie ni tâche à la vue lorsqu'on va à l'hôtel.

Bien que plus difficile à reproduire au quotidien à la maison, on parvient à atteindre ce même état d'esprit lorsqu'on conserve un garde-robe bien rangé.

Exit les jouets qui jonchent le sol ou la pile de vêtements à plier dans la chambre à coucher. L'élimination de tout objet superflu dans les aires de vie appelera grandement à la détente.

8. Un peu de luxe

Si aller à l'hôtel se veut un petit luxe qu'on s'offre, pourquoi ne pas incorporer cette douce folie à la maison à longueur d'année?

Un chauffe-serviette dans la salle de bain, un haut-parleur intégré dans la cuisine ou un peignoir en pur coton égyptien ultramoelleux digne des plus beaux bed & breakfast pour siroter son café le matin.

9. Des produits d'hygiène haut de gamme

S'il vous est déjà arrivé d'avoir envie de rapporter à la maison le reste de savon ou de shampoing fourni à l'hôtel, offrez-vous des produits d'hygiène plus luxueux que ce que vous achèteriez normalement.

Savon, crème à main, savon à vaisselle dans des contenants très élégants, autant de façon d'obtenir un véritable look d'hôtel chez-soi. Il n'est pas impossible de les recharger avec vos produits habituels, mais côté look, on n'y verra que du feu.

10. Des accessoires pour déposer et accrocher ses objets

Pensez à avoir de jolis accessoires décoratifs, mais surtout pratiques pour y déposer des objets personnels.

Par exemple, quelques jolis crochets près de la douche, un plateau près de l'évier pour y déposer du savon à main et une brume d'ambiance ou encore un vide-poche à l'entrée pour y laisser ses clés en entrant.

Oserez-vous apporter quelques changements pour vous sentir (un peu) comme à l'hôtel tous les jours?