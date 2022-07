Brosse-séchoir: tout ce que vous devez savoir

À mi-chemin entre le séchoir et la brosse ronde, la brosse-séchoir est le nouvel indispensable pour obtenir un parfait brushing à la maison.

• À lire aussi: 5 façons rapides de coiffer vos cheveux le matin

TOUT CE QU'IL Y A À SAVOIR SUR LA BROSSE-SÉCHOIR

La brosse-séchoir (aussi appelée brosse chauffante) est un appareil généralement à chaleur qu’on utilise pour sécher et coiffer vos cheveux en une seule étape.

Elle fait un 3 en 1, c'est-à-dire qu'elle remplace la traditionnelle brosse ronde, le classique séchoir et l'indispensable fer plat.

Il est possible de l’utiliser de différentes façons car elle a beaucoup d’options:

On peut l'utiliser directement sur des cheveux humides , sans devoir les sécher au préalable, et avec pour résultat, une mise en pli digne d'un salon.

, sans devoir les sécher au préalable, et avec pour résultat, une mise en pli digne d'un salon. Il est tout à fait possible de l'utiliser sur un cheveu sec pour revamper une coiffure fatiguée de la veille.

Cet outil de coiffure fournit une nouvelle façon de sécher et de coiffer vos cheveux à la perfection. Grâce à une technologie ionique, les frisottis sont maîtrisés et la brosse procure corps et brillance aux cheveux.

Les avantages de cette brosse

Donne beaucoup de volume aux cheveux

Plus facile à utiliser qu'un sèche-cheveux

Endommage moins les cheveux qu'un fer plat, lorsqu'utilisé selon le mode d'emploi et en appliquant un protecteur thermal

Élimine l'électricité statique et les frisottis

Technlogie ionique

Les ions négatifs aide à lisser et rendre les cheveux plus brillants, tout en réduisant les frisottis et la statique.

Fait intéressant: certains appareils sont munis de poils infusés de charbon. Ceux-ci contribuent à assainir les mèches, ce qui permet d’espacer les lavages (on aime!).

Les marques populaires

De plus en plus de fabricants proposent des brosses-séchoir sur le marché. Parmi les marques les plus populaires et appréciées, on retrouve:

BaByliss

Calor

CHI

Conair

Hot Tools

Philips

Remington

Revlon

Bref, les brosses-séchoir ou brosses chauffantes vous feront sauver temps et argent, en ayant moins d'appareils pour un résultat toujours plus professionnel.

TikTok et YouTube regorgent de tutoriels afin de se familiariser avec les différentes techniques pour obtenir un résultat optimal. À vos brosses, toutes et tous!