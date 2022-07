Une recette gourmande de tartelettes aux fraises du Québec

TARTELETTES AUX FRAISES DU QUÉBEC

La crème pâtissière

Rendement: 2 tartelettes de 10cm (4po) de diamètre ou 1 tarte de 6po

500g (2 tasses) de lait végétal chaud

60g (1/4 tasse) sucre de canne

50g fécule de maïs*

2.5ml (1/2 c. à thé) d'extrait de vanille

25gr (2c. à soupe) de beurre végétal

1 pincée de curcuma



Préparation

Étape 1

Dans un bol, mélanger le sucre et la fécule au fouet.

Étape 2

Verser le lait chaud et bien mélanger.

Étape 3

Transférer dans une casserole et cuire à feux moyen constamment jusqu'à épaississement. Attention de bien racler le fond et le pourtour de la casserole.

Étape 4

Le mélange est assez cuit une fois qu'une trace nette et épaisse est laissée sur le dos d'une cuillère ou spatule.

Étape 5

Hors du feu, ajouter la vanille, le curcuma** et le beurre végétal en fouettant jusqu'à ce qu'il soit fondu.

Étape 6

Couvrir au contact avec une pellicule de plastique ou du papier parchemin et laisser refroidir au réfrigérateur.

Étape 7

Entretemps, cuire les croûtes de tarte et laisser refroidir sur une grille.

Étape 8

Fouetter la crème pâtissière à la sortie du réfrigérateur pour assouplir la texture avant de garnir les croûtes de tarte.

Étape 9

Garnir de fraises fraîches. Laisser reposer 1 heure au réfrigérateur ou dégustez immédiatement!



Notes

*Vous pouvez utiliser d'autres fécules mais comme les propriétés des fécules sont différentes, assurez d'au moins combiner 2 types de fécules (tapioca + pomme de terre, arrow-root+pomme de terre, etc)

**Contrairement aux recettes habituelles, on ajoute le curcuma en toute fin afin d'avoir un meilleur contrôle sur la couleur et sur la saveur. En effet, le curcuma est une épice dont la couleur et la saveur s'amplifient avec la chaleur.

Croûte à tarte

Ingrédients pour la croûte à tarte

Rendement: 3-4 tartelettes de 10cm (4po) de diamètre ou 1 tarte de 9po

170g (1 1/2 tasse) amande moulue finement ou autre graine come tournesol, graine de citrouille etc

70g (1/2 tasse) farine (riz brun, etc)

40g fécule de tapioca

1.25ml (1/4 c. à thé) de sel

30gr (2c. à soupe) de sucre

5 à 7 cuillères à soupe d'eau

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 350F et placer la grille dans le bas du four.

Étape 2

Dans un bol, mélanger tous les ingrédients secs et 5 cuillères d'eau. Ajouter de l'eau, une cuillère à soupe à la fois jusqu'à ce que l'on puisse former une boule à la main.

Étape 3

Placer la pâte entre 2 feuilles de papier parchemin et rouler la pâte.

Étape 4

Foncer les moules à tarte délicatement et cuire de 15 à 20 minutes.

Notes

* le choix de farine va influencer la couleur de la pâte. Ce n'est pas une pâte qui va dorer donc ne pas trop la faire cuire sinon elle va être trop friable.

** La farine de blé tout usage peut être utilisée. Dans ce cas, remplacer les quantités de farine et de tapioca par un poids équivalent de farine de blé.

*** la pâte va être friable alors ne pas hésiter à la presser dans le moule plutôt que d’essayer de la rouler.