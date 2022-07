3 cuvées présentes au Festival des vins de Saguenay

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

Voici donc 3 bons vins qui sont mis en bouteille par des vignerons qui sont présents pendant le Festival des Vins de Saguenay qui bat son plein jusqu'au 9 juillet. Ces 3 bouteilles sont en dégustation pendant le festival et elles sont également disponibles en bonnes quantités en succursales SAQ un peu partout en province.

1. Un excellent Champagne signé du vigneron David Bourdaire!

Champagne Brut

Bourdaire-Gallois

Champagne - France

Code : 13430481

Prix : 49,50 $

Disponibilités : 100 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.5 grammes

Servir à 10-11 degrés Celsius

À déguster avec : des hors d’œuvres à base de fromage, de poisson, de pâte feuilletée ou de fruits de mer.

Cette bulle champenoise à moins de 50 $, s’avère un excellent rapport qualité/prix/plaisir. Il s’agit d’un 100 % pinot meunier qui allie vigueur, mordant, tonus et énergie. Ce Champagne qui est élaboré par un domaine familial peut faire un joli pied de nez à bien des « collègues commerciaux » coûtant 10 voir 20 dollars de plus le flacon. Profitez de son fruité franc, précis et bien croquant en ouvrant la bouteille lors des 3 années suivant son achat.

2. Un sauvignon blanc de Gascogne mis en bouteille par Armin Grassa et sa famille

Côtes de Gascogne 2020

Sauvignon Blanc - Domaine du Tariquet - Famille Grassa

Sud-Ouest - France

Code : 484139

Prix : 15,55 $

Disponibilités : 315 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 8-9 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de crudités ou une couronne de crevettes.

Ce sauvignon gascon ne se prend pas pour un divin Sancerre ou encore un délicieux Pouilly-Fumé ligérien. Par contre, si vous tenez compte du fait qu’il coûte seulement 15$, vous serez agréablement charmé par ses invitants parfums de pomme verte, de gazon fraîchement coupé et de zeste de citron. Même son de cloche pour son gustatif qui est axé sur la vivacité et la fraîcheur. C’est simple, agréable et fort efficace pendant les chaudes journées estivales. Dévissez-lui la capsule au courant des 6 à 12 mois à venir.

3. Un rouge de l’appellation Cahors de la vigneronne Lise Gayraud.

Cahors 2018

Cuvée Particulière - Château Lamartine

Sud-Ouest - France

Code : 862904

Prix : 23,25 $

Disponibilités : 140 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.6 gramme

Servir à 16-17 degrés Celsius en prenant le temps de lui offrir au moins 30-40 minutes d'aération en carafe avant de le servir.

À déguster avec : des plats en sauce brune, une tourtière du lac ou un cassoulet.

Ce vin du Sud-Ouest de la France est principalement fait de malbec. Il s’agit d’un cru aux bonnes épaules ayant une généreuse masse de fruit, des tanins présents et passablement serrés, une bonne structure mais également une complexité aromatique et gustative fort étonnante pour un rouge à moins de 25$. C’est savoureux, détaillé et bonne mouture. Vous pourrez l’allonger une bonne décennie en cave sans aucun souci.