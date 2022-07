Sandwich « style cubain » au poulet pané, avocat, pico de gallo et herbes du jardin

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 8 minutes

INGRÉDIENTS

Escalopes :

4 escalopes de poulet

1 c. à thé (5 ml) de paprika fumé

1 c. à thé (5 ml) de poudre d’ail

1 c. à thé (5 ml) de poudre d’oignon

1 tasse (250ml) de farine tout usage

3 oeufs battus

2 tasses (500ml) de panko

Mojö d’herbes du jardin :

1 tasse (250ml) de persil frisé

1 tasse (250ml) de coriandre

1 tasse (250ml) d’aneth

1 tasse (250ml) d’huile de canola

1 jalapeno épépiné

1 c. à soupe (15ml) de vinaigre de vin rouge

2 gousses d’ail

Pico de gallo :

2 tomates du jardin en dés

1 gousse d’ail hachée

2c. à soupe (30ml) de vinaigre de vin rouge

2 c. à soupe (30ml) d’oignons rouge haché

1⁄2 tasse (125ml) de coriandre ciselée

2c. à soupe (30 ml) d’huile d’olive

Garniture :

4 tranches de fromage suisse

2 avocats

4 pains panini coupés en demi sur le long

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le BBQ à feu élevé avec une section fermée pour la cuisson indirecte. Préchauffer aussi la friteuse à 350°F ou un chaudron rempli à mi-hauteur, d’huile à friture.

Étape 2 : Pour les escalopes de poulet, les assaisonner de sel et poivre. Ensuite, dans un bol, mélanger la farine avec les épices et les enrober. Les passer par la suite dans les œufs battus et paner dans la panko (Panure à l’anglaise). Frire les escalopes de 3 à 4 minutes pour avoir une belle texture croustillante et les assaisonner de sel et poivre. Réserver pour le montage.

Étape 3 : Tailler les avocats en deux et retirer les noyaux puis les enrober légèrement d’huile d’olive pour ensuite les griller au BBQ. Assaisonner de sel et poivre et réserver pour le montage.

Étape 4 : Pour la sauce Mojö aux herbes, pulvériser le tout au mixeur et assaisonner de sel et poivre. Réserver pour le montage.

Étape 5 : Pour le pico de gallo, mélanger tous les ingrédients et assaisonner de sel et poivre au goût. Réserver pour le montage.

Étape 6 : Garnir les pains avec la sauce aux herbes, le fromage, le poulet pané et les avocats grillés. Refermer et presser fermement. Sur la grille chaude et bien huilée du BBQ, griller le sandwich 1 à 2 minutes pour obtenir une croûte craquante. Servir aussitôt avec le pico de gallo et le mojö d’herbes. Bon appétit !