Suggestions de lecture du 10 juillet 2022

Frédérique Dufort nous partage ses coups de cœur littéraire du moment.

1- Les ravissantes

Romain Puertolas

Albin Michel

1976. De jeunes adolescents sont portés disparus dans ce qui était jusqu'alors la paisible ville de Saint Sauveur en Arizona. Mais depuis l'arrivée d'une communauté assez marginale dans les murs d'une ancienne usine, des choses étranges se produisent. C'est un journaliste qui s'attaquera à cette histoire troublante en rencontrant la personne coupable afin d'écrire un livre à son sujet, pour ainsi exposer au grand jour ce que les enquêteurs ont eu tant de mal à comprendre... À noter qu'on ne sait pas à qui il s'adresse pendant tout le roman, ce qui rend le tout encore plus intrigant (car on comprend dès le début que quelqu'un a été arrêté...)



2- Dans les brumes de Capelans

Olivier Norek

Michel Lafond

L'enquêteur Victor Coste est désormais exilé à Saint-Pierre, une petite île française au sud de Terre-Neuve. Brisé par ses enquêtes précédentes, il effectue donc des missions classées secret défense de son petit bunker, perdue dans les brumes de Capelans. C'est contre toute attente qu'il recevra chez lui une jeune femme du nom d’Anna, qui devra recouvrir les souvenirs troublants de son enlèvement si elle souhaite sauver de prochaines victimes... Deux âmes brisées qui malgré leurs anicroches arriveront à s'entraider.

3- Éléonore

Hugo Fontaine & Marc Tison

Québec Amérique



Le métier de «chercheur d'or» en est un absolument fascinant! Il ne s'agit pas de trouver une simple fortune, mais bien de retracer l'histoire de nos ancêtres, de laisser parler la terre et de suivre les indications d'hommes qui ont vécus des centaines d'années avant nous. À 200 km de la Baie James, en pleine Taïga, des hommes et des femmes se lancent dans une aventure hors du commun afin de retrouver des milliards de dollars d'or enfoui. Aussi enlevant qu'un livre de suspense, il s'agit là d'une chasse au trésor mêlant études, intuition, science ainsi qu'une bonne dose de chance.

4- Fab 2. L'étoile

Emilie Ouellette

Petit Homme

Fab a été victime d'intimidation lorsqu'elle était à Rouyn-Noranda. C'est à travers l'improvisation, dans sa nouvelle école de Rimouski, qu'elle décidera de mettre fin à des années d'humiliation, de prendre sa place et de ne laisser PERSONNE lui marcher sur les pieds... même si au fond d'elle, elle a peur comme à la première journée. Une histoire parfaite cet été, pour donner confiance à vos ados et leur donner une belle petite tape dans le dos avant le retour à l'école. Et en plus, Fab est vraiment cool, sans chercher à l'être. C'est l'amie que tu veux au secondaire.



5- Debout comme un grand cèdre

Nicola I. Campbell

Hannenorak

Livre poétique magnifiquement illustré pour parents et enfants où on explore la nature, la faune, la puissance des mots ainsi que leur sens dans les langues nłeʔkepmxcin et Halq'eméylem. À la fois complexe et rempli de simplicité par l’amour ressenti en tournant les pages, c’est une ode à tout ce qui vit et nous permet de vivre.