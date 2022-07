Notre pâtissière Thao Nguyen nous prépare une délicieuse recette de Pavlovas aux petits fruits

PAVLOVAS AUX PETITS FRUITS

Ingrédients pour les pavlovas

Rendement: 4 Pavlovas

80g (1/3 tasse) d’aquafaba de pois chiche concentré*

2.5ml (1⁄2 cuillère à thé) de vinaigre

150gr (3⁄4 tasse) de sucre fin

crème pâtissière

crème fouettée au choix

petits fruits ou autres fruits coupés au choix

sucre glace, feuille de menthe ou autre garniture au choix

Préparation

Étape 1

Préchauffer le four à 265F et placer la grille dans le centre du four.

Étape 2

Filmer un plaque à biscuit de papier parchemin ou tapis de silicone

Étape 3

Dans un bol propre, fouetter l’aquafaba avec le vinaigre à pleine puissance jusqu’à ce que des pics mous se forment.

Étape 4

Ajouter le sucre, 2 cuillères à soupe à la fois dans la meringue molle. Attendre que le sucre soit bien mélangé avant de poursuivre entre chaque ajout.

Étape 5

Sur le papier parchemin ou tapis de silicone, former les pavlovas à la cuillère ou à la poche à douille et enfourner pendant 2 heures. Éteindre le four, ne pas l’ouvrir et laisser refroidir minimum 4 heures dans le four, la porte bien fermée.

Étape 6

Garnir de crème pâtissière, de fruits et de crème fouettée juste avant de déguster.

Notes

* Pour obtenir un aquafaba concentré, on peut soit réduire le liquide d’une conserve de pois chiches à feu doux jusqu’à l’obtention de plus ou moins 1⁄3 de tasse d’aquafaba ou le faire soi-même.

Pour le faire soi-même, dans une casserole faire bouillir 1 tasse de pois chiche dans 3 tasse d’eau pendant 20 minutes. Égoutter et jeter cette première eau de cuisson. Placer la tasse de pois chiches dans une grande casserole et ajouter 2 tasses d’eau. Porter à ébullition et laisser mijoter à feu doux couvert pendant 75 minutes. Ajoute de l’eau au besoin, on veut que les pois chiches soient tout juste recouverts d’eau. Pour faciliter le processus, la cuisson peut être faite à la cocotte-minute ou à la mijoteuse. Une fois la cuisson terminée, garder le couvercle, éteindre et laisser refroidir. Placer une nuit au réfrigérateur et égoutter le lendemain.

** un fouet et un bol parfaitement propre est la clé du succès