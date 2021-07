10 villages-relais où prendre une petite pause pendant un long trajet

Comme l’an dernier, vous serez plusieurs à sillonner les routes du Québec cet été pour vous évader le temps des vacances. Malgré l’excitation de partir à l’aventure en famille, il peut arriver de ressentir des moments de fatigue lors de la conduite sur de longues distances.

Pour éviter les mauvaises surprises, la Société de l’assurance automobile du Québec (SAAQ) conseille de planifier des escales de repos pour contrer la fatigue au volant.

Malgré toutes vos bonnes intentions, votre expérience de conduite et les pauses-café, il est nécessaire de s’arrêter lors des longs trajets en voiture pour se reposer, manger une bouchée, se délier les jambes et faire un tour aux toilettes.

Profitez de ces moments pour découvrir les villages-relais, qui offrent tous les services essentiels de même que des attraits uniques.

Voici 10 villages-relais qui valent le détour :

1. Les Escoumins

Municipalité de Les Escoumins

Situé dans la Haute-Côte-Nord, à proximité de Tadoussac, Les Escoumins est l’endroit rêvé pour poser pied. Accessible via la route 138 (R-138), on y retrouve une magnifique baie et il est possible d’y profiter d’une croisière aux baleines.

2. Saint-Siméon

Municipalité de St-Siméon

Aussi accessible par la route 138, le village de Saint-Siméon est situé dans Charlevoix-Est. Si vous vous y arrêtez, prenez quelques instants pour visiter le légendaire quai de Port-au-Persil, sans quoi vous vous en mordrez les doigts!

3. Pohénégamook

Isabelle Nisole

Cette ville, au nom aussi surprenant que difficile à prononcer, est tout indiquée pour les amateurs de randonnée pédestre. Si vous passez par la route 289 (R-289, aussi appelée route des Frontières) et traversez le comté de Témiscouata, au Bas-Saint-Laurent, n’hésitez pas à aller vous dégourdir les jambes au sentier pédestre du parc de la Frontière.

4. Saint-Donat

Municipalité de St-Donat

Accessible par la route 125 (R-125), dans Lanaudière, la charmante municipalité de Saint-Donat offre aux passionnés d’histoire de faire un pique-nique au parc des Pionniers, de se recueillir au site de l’écrasement d’avion du Liberator Harry – le plus grave accident de l’histoire de l’Aviation royale canadienne –, ou encore de se balader sur le circuit historique piétonnier.

5. Montebello

Si vous passez dans le comté de Papineau, dans la région de l’Outaouais, rendez-vous à Montebello via la route 148 (R-148). Ce ne sont pas les activités qui manquent entre la jolie marina, la gare, le lieu historique national du Manoir-Papineau ainsi que l’Économusée ChocoMotive!

6. Témiscaming

Dans la région de l’Abitibi-Témiscamingue, la ville de Témiscaming est accessible par la route 101 (R-101). On y retrouve, entre autres, le parc national d’Opémican et l’impressionnant lieu historique national d’Obadjiwan–Fort-Témiscamingue. Les amateurs d’architecture seront conquis par le style anglo-saxon et l’opulence d’espaces fleuris qui décorent la ville.

7. Saint-Fulgence

Municipalité de St-Fulgence

Vous roulez tranquillement sur la route 172 (R-172) et vous vous retrouvez à Saint-Fulgence, au Saguenay–Lac-Saint-Jean? Reposez-vous dans l’un des nombreux gîtes et auberges, visitez le parc national des Monts-Valin et faites un tour au Théâtre d’été de la Maison coupée en deux.

8. Mont-Joli

Dans la région touristique de la Gaspésie, aux abords de la route 132 (R-132), se trouve le pittoresque village-relais de Mont-Joli et son Parc régional de la rivière Mitis. Vous avez l’âme artistique? Vous serez ébloui par le Circuit des fresques, des arts et du patrimoine ainsi que le Château Landry, maison de la culture.

9. Labelle

Municipalité de Labelle

Véritable incontournable pour les amoureux de vélo – en raison du sentier cyclable du Parc linéaire Le P’tit Train du Nord –, cette ville des Laurentides est traversée par la route 117 (R-117). N’oubliez pas d’aller faire le plein de gâteries au Marché de la Gare!

10. Baie-Saint-Paul

Fédération des Villages-relais du Québec

Dernier, mais non le moindre, le village-relais de Baie-Saint-Paul, dans Charlevoix, est localisé aux abords de la route 138, à l’embouchure de la rivière du Gouffre. Son sentier et son quai, très prisés des touristes, valent amplement le déplacement.

Pour encore plus d’endroits magnifiques où vous arrêter cet été, visitez le site de la Fédération des villages-relais du Québec.

Restez vigilant face aux signes de la fatigue au volant

Il est important de demeurer alerte à certains signaux tels que la difficulté à vous concentrer, un temps de réaction plus lent qu’à l’habitude, une humeur irritable ou encore une difficulté à maintenir votre vitesse.

Heureusement, il existe plusieurs moyens pour contrer la fatigue au volant et éviter de mettre votre vie et celle des autres passagers en danger.

Vous pouvez, entre autres, passer le volant à un conducteur plus reposé ou, si ce n’est pas possible, vous arrêter dans un stationnement, une aire de service, une halte routière ou tout autre endroit accessible (sauf sur l’accotement!) pour faire une sieste et prendre un grand café.

Rendez-vous au saaq.gouv.qc.ca afin d’en connaître davantage sur les principaux signes de fatigue au volant ainsi que les différents comportements à adopter pour les prévenir.