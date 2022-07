Abordez la contraception avec votre ado avec l’aide de votre pharmacien

Les moyens de contraception ont grandement évolué depuis l’arrivée de la pilule contraceptive en 1960. En effet, plusieurs produits différents sont maintenant disponibles afin de convenir aux situations de tous.

Besoin d’un accompagnement pour aborder ce sujet avec votre adolescent.e? Votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix peut vous aider à démystifier le tout.

Si votre ado a moins de 14 ans, il ou elle devra être accompagné.e d’un parent pour rencontrer le pharmacien pour une consultation sur la contraception. Mais dès 14 ans et plus, il est possible pour elle ou pour lui de faire les démarches sans ses parents.

Les différentes options disponibles

Getty Images/iStockphoto

Il n’est pas toujours facile de parler de contraception avec les ados, encore faut-il être en mesure de bien comprendre les options qui sont offertes sur le marché. Il existe aujourd’hui une multitude de produits différents, que ce soient des contraceptifs oraux, des anneaux vaginaux ou même des injections.

Voici un aperçu de quelques-uns des moyens de contraception les plus courants:

Le condom: les préservatifs sont des moyens de contraception mécaniques qui empêchent les spermatozoïdes de progresser jusqu’à l’ovule pour fécondation. Lorsqu’ils sont utilisés correctement, ils offrent une protection efficace contre de nombreuses infections transmissibles sexuellement.

La pilule contraceptive: cette dernière empêche l’ovaire de relâcher un ovule, en plus de modifier la paroi qui tapisse l’utérus. Afin d’augmenter son efficacité, une prise régulière, idéalement à la même heure, est recommandée.

L’anneau vaginal: Avec un fonctionnement similaire aux contraceptifs oraux, l’anneau doit être inséré au fond du vagin et porté pendant 3 semaines. Une fois en place, la femme ne le sent généralement plus.

Le timbre contraceptif: il s’applique sur la peau de la femme et libère de l’œstrogène et de la progestine, qui sont absorbés par la peau. Son mode de fonctionnement est très similaire à la pilule. Le timbre doit être changé aux 7 jours.

Le contraceptif injectable: il est injecté par un professionnel de la santé une fois toutes les 12 semaines (soit quatre fois par année) et est une option intéressante pour les femmes qui ont de la difficulté à suivre une routine quotidienne, hebdomadaire ou mensuelle.

Le stérilet: ce dispositif en forme de T est inséré dans l’utérus par un professionnel de la santé et il peut demeurer en place pendant 3, 5 ou 10 ans selon le modèle choisi.

Bien s’informer avant de faire un choix

Getty Images

Il existe une multitude d’options contraceptives, c’est pourquoi il est essentiel de bien vous renseigner sur le sujet avant de prendre une décision, que ce soit pour votre ado ou pour vous-même. En effet, plusieurs facteurs sont à prendre en compte comme l’âge, le mode de vie ou encore, la prise de médicaments.

Il est donc recommandé de consulter votre pharmacien de famille afin qu’il vous informe sur ces différents moyens de contraception.

De plus, les pharmaciens sont aussi en mesure de rédiger, selon certaines conditions, une ordonnance pour une contraception hormonale à une patiente pour une période initiale de six mois, prescrire le contraceptif oral d’urgence ou encore, de prolonger une ordonnance existante de contraceptifs lorsque celle-ci arrive à échéance.

Les pharmaciens sont des professionnels de la santé accessibles et disponibles. Ils peuvent répondre à de nombreuses questions en privé et de manière confidentielle.

Tous ces services nécessitent une consultation et doivent respecter certaines conditions, alors n’hésitez pas à visiter votre pharmacien-propriétaire affilié à Uniprix afin d’en savoir plus sur le sujet.

*Les pharmaciens-propriétaires affiliés à Uniprix sont les seuls responsables de l’exercice de la pharmacie.

**Les renseignements contenus dans cet article sont présentés strictement à titre informatif et ne visent pas à fournir des renseignements complets sur les sujets traités ni à remplacer les conseils d’un professionnel de la santé. Discutez avec votre professionnel de la santé pour en savoir plus.