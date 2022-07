Ingrid Falaise nous partage de précieux conseils pour garder un bon rythme de sommeil cet été pour nos enfants de 2 à 5 ans

FAMILLE - Ce matin, on discute avec Ingrid Falaise d’un sujet qui préoccupe la plupart des parents: le sommeil des enfants. Avec l’été, on bouscule parfois l’horaire de sommeil pour profiter un peu plus des vacances, donc ce sont des conseils précieux pour aider les parents à garder un bon rythme de sommeil malgré tout! Lors de son dernier passage à Salut Bonjour Ingrid abordait le sommeil des 0-2 ans, et aujourd’hui on se concentre sur le sommeil 2 ans 5 ans.