La pleine lune de juillet ne sera pas comme les autres!

La pleine lune du mois de juillet 2022 n'en sera pas une comme les autres. Plus grosse et plus lumineuse qu'à l'habitude, elle se déploiera pour offrir un magnifique spectacle astral.

Le 13 juillet 2022, dès 13h38, le ciel vous offrira une pleine lune unique en son genre. Comme elle ne sera pas comme les autres, voici 5 choses à savoir à son sujet!

5 FAITS ÉTONNANTS SUR LA PLEINE LUNE DE JUILLET

1. La pleine lune de juillet sera une super lune!

La pleine lune du mois de juillet vous semblera plus imposante dans le ciel. En effet, elle sera située à son point d'orbite le plus rapproché de la Terre. Concrètement, elle apparaîtra 14% plus grosse et 30% plus lumineuse qu'à l'habitude. La super lune est un phénomène astral plutôt rare qui ne survient que quelques fois par année.

2. La pleine lune de juillet brillera sous le signe astrologique du Capricorne.

C'est le Capricorne qui dominera dans la nuit du 13 au 14 juillet. L'énergie de ce signe astrologique sera puissante : elle vous demandera d'être à l'écoute de ce qui vibre en vous, mais surtout des besoins que vous avez à combler. La meilleure chose à faire est de donner une voix aux émotions et aux réflexions qui feront surface durant cette période. Il s'agira d'une «reality check» pour plusieurs.

3. La pleine lune de juillet sera intuitive.

Plutôt pragmatique, la pleine lune en Capricorne s'opposera aux qualités intrinsèques du Cancer. En effet, durant cette période, la planète Mercure et le Soleil seront sous l'influence du Cancer, un signe astrologique reconnu pour sa forte intuition. La clé, pour faire face au «reality check» imposé par le Capricorne, sera de suivre son intuition.

4. La pleine lune de juillet appelle au calme.

Les pleines lunes sont reconnues pour être décisives. Elles permettent de laisser aller ce qui ne sert plus pour mieux avancer. Si les pleines lunes possèdent un don pour la transformation, leur énergie doit être accueillie dans le calme et la sérénité. Les soirs de pleine lune doivent être un moment de recueillement pour soi.

5. La pleine lune de juillet est associée au tonnerre.

Électrisante et énergisante, la pleine lune du mois de juillet est aussi appelée la pleine lune du tonnerre. En effet, son nom lui vient du fait que le ciel a l'habitude de gronder durant cette période de l'année. La foudre serait plus fréquente en juillet qu'à n'importe quel autre moment de l'année.