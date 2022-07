Sur les routes pour découvrir la richesse culturelle du Québec Autochtone

Le 9h15

Sur les routes pour découvrir le Québec Autochtone

Depuis des millénaires, le Québec autochtone se démarque par sa riche culture historique qui rallie les traditions ancestrales et désormais contemporaines dans une offre touristique recherchée, de qualité et empreinte d’authenticité. Cette offre colorée et diversifiée présente des activités ethnoculturelles, éco- touristiques et d'aventures, qui répondent à tous les goûts. Depuis plus de 30 ans, Tourisme Autochtone Québec propose un lieu d’échange et de services dans le domaine du développement et de la promotion de l’offre touristique autochtone du Québec et apporte ainsi sa contribution au développement social, culturel et économique des communautés.

Chez nous, la culture, les traditions et les expériences uniques se vivent ça et là dans le majestueux décor naturel des quatre coins du Québec.