Avec Christian Page, on explore la légende de Memphré, le monstre bien connu du lac Memphrémagog

Le monstre bien connu du lac Memphrémagog

Le lac Memphrémagog se trouve en Estrie, à cheval sur la frontière américaine. Il s’étire sur une cinquantaine de kilomètres et sa profondeur maximale est de 107 mètres. Dès leur arrivée dans la région, les premiers colons blancs apprennent de la bouche des autochtones abénaquis qu’il vaut mieux ne pas se baigner dans les eaux du lac à cause de son Anaconda, son serpent géant. Dans son édition de 1870 du Manuel de géographie des Écoles chrétiennes du Québec, les auteurs soulignent : «Il n’y a aucun animal nuisible au Canada, sauf le monstre qui se montre gratis au lac Memphrémagog». Puis en 1917, un éditeur du Vermont publie The Sea Serpent of Lake Memphrémagog. Les débuts sont modestes, mais c’est mieux que rien.