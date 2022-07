Jessica Harnois nous propose 2 vins français, parfait pour l’été!

C'EST BON À BOIRE - Jessica Harnois nous propose deux vins français pour l'été.

Si on cherche un vin pour se rafraîchir en été, on pense d'abord à un vin blanc. L'incontournable Pyrène cuvée Marine est un assemblage de colombard surtout, avec des parts égales de sauvignon blanc et de gros manseng, qui offre un nez tout en fraîcheur, aux accents d’agrumes, de pamplemousse, de pomme verte et d’herbes fraîches. En bouche, il est léger, sec et pimpant, simple, mais très bien fait et savoureux. Délicieux à l’apéro, avec des poissons, des fruits de mer ou des salades.

Mais pourquoi pas un vin rouge tout en fruit et fraicheur ? Le Grand Ballon Gamay saura nous charmer tant par sa trame désaltérante que par sa généreuse bouche fruitée sur les arômes de fraises, cerises, framboises, et ses notes juste assez poivrées. Servi rafraichi pour accompagner un poisson grillé, des saucisses, et même seul en apéritif.

Pour plus d’informations, visitez : www.importationsbmt.com