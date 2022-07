PHI est la destination immersive de l’été avec plusieurs parcours et expositions!

C'EST BON À SAVOIR - Cette année, pour célébrer les 10 ans du Centre PHI, et les 15 ans de la Fondation PHI pour l’art contemporain, PHI a créé une série de parcours estivaux qui vous amèneront d’une adresse à l’autre, à la découverte d’une programmation éclectique comprenant des œuvres d’art contemporain et numérique, dont Yayoi Kusama : DANCING LIGHTS THAT FLEW UP TO THE UNIVERSE.

Plus d'information ici : Choisissez votre parcours PHI