Banh mi de porc mariné façon Char siu

Niveau de difficulté : Apprenti (facile); Rendement total : 4 portions; Temps de préparation : (15 minutes); Temps de cuisson : (10 minutes); Temps de marinade : (8 à 12h)

Ingrédients

Marinade Porc:

1 kg (900g) Filet de porc

2 c. à soupe (30ml) de sauce soja à faible teneur en sodium

1 c. à soupe (15ml) sauce aux huitres

1⁄4 tasse (60ml) sauce hoisin

1⁄2 tasse (125ml) de cassonade

1 c. à thé (5ml) 5 épices

1 c. à thé (5ml) colorant rouge

1⁄4 tasse (60ml) eau

Marinade de légumes :

1⁄2 tasse (125ml) eau

1⁄2 tasse (125ml) vinaigre blanc

1⁄4 tasse 60ml) sucre

1⁄2 tasse (125ml) carottes en julienne

1⁄2 concombre anglais en julienne

1⁄2 tasse (125ml) coriandre effeuillée

2 radis long en fines tranches

Qs Sel fin

4 pains sous-marin 6po (style baguette)

1⁄2 tasse (125ml) mayonnaise Kewpie

1⁄2 tasse (125ml) pâté de foie de volaille

Préparation

Étape 1

Préchauffer le BBQ à feu élevé et y réserver une section fermée pour la cuisson indirecte.

Étape 2

Pour la marinade Char siu, dans un bol, fouetter tous les ingrédients. Y mariner le filet de porc de 8 à 12 heures, préalablement paré et coupé en 4 morceaux égaux.

Étape 3

Pour les légumes marinés, dans une petite casserole, amener à ébullition le vinaigre, le sucre et l’eau. Assaisonner de sel et poivre et y faire infuser un piment ou autres épices au gout. Un fois chaude et parfumée, couler sur les légumes puis laisser mariner 30 minutes avant de servir.

Étape 4

Retirer les tranches de porc de la marinade et les éponger. Bien huiler la grille du BBQ et saisir la viande de 6 à 8 minutes du côté direct pour bien caraméliser la viande, puis poursuivre la cuisson du côté indirect, jusqu’à cuisson rosée. N’oubliez pas de badigeonner les pièces de viande avec la marinade pendant la cuisson. Laisser reposer votre viande 5 minutes avant de la tailler en fines tranches pour garnir le sandwich.

Étape 5

Ouvrir les pains sandwichs et y badigeonner un coté avec le pâté de foie de volaille et l’autre côté avec la mayonnaise japonaise. Garnir avec le porc char siu, et compléter avec les légumes marinés et des feuilles de coriandre fraîche.