Bol-repas au bœuf «Bulgogi»

Une recette signée Hugo Saint-Jacques.

À voir aussi : Sandwich «style cubain» au poulet pané

Niveau de difficulté : Facile

Rendement total : 4 portions

Temps de préparation : 15 minutes

Temps de cuisson : 20 minutes

INGRÉDIENTS

Marinade bœuf :

2 poires asiatiques

2 c. à soupe (30ml) d’huile de sésame

1 c. à soupe (15ml) de graines de sésame

2 c. à soupe (30ml) de cassonade

2 c. à soupe (30ml) de pâte de piment gochujang

2 gousses d’ail hachées

2 c. à soupe (30ml) de gingembre haché

1⁄4 tasse (60ml) de sauce soja faible en sel

800g d’onglet de bœuf nettoyé

Riz :

2 tasses (500ml) de riz Calrose (à sushi)

2 tasses (500ml) d’eau

1⁄4 tasse (60ml) de vinaigre de riz

1 c. à soupe (15ml) de Mirin

Garniture :

1 tasse (250ml) de carottes en julienne

1 tasse (250ml) de concombres en dés

1 tasse (250ml) de mangue en julienne

1 tasse (250ml) de feuilles de coriandre

2 avocats en tranches

1 tasse (250ml) de mayonnaise Kewpie

1⁄2 tasse (125ml) d’oignons verts ciselés

1⁄4 tasse (60ml), de graines de sésame

Quantité suffisante de Kimchi

PRÉPARATION

Étape 1 : Préchauffer le BBQ au charbon ou au gaz à feu élevé avec une section fermée pour la cuisson indirecte.

Étape 2 : Pour la marinade, disposer les ingrédients dans le robot culinaire et pulvériser grossièrement. Tailler ensuite la viande en tronçons de 2 à 3 cm et mariner dans un contenant hermétique pendant 12 heures.

Étape 3 : Pour le riz, le rincer sous l’eau courante jusqu’à ce que l’eau qui s’en écoule soit claire et non trouble. Bien égoutter. Disposer le riz et l’eau dans le cuiseur à riz puis démarrer la cuisson. Ensuite, dans un bol, mélanger le Mirin et le vinaigre de riz. Ajouter une cuillère à thé de sel et bien dissoudre ce dernier puis le couler dans le riz cuit pour le parfumer. Brasser délicatement et réserver pour le service.

Étape 4 : Pour la cuisson du bœuf, retirer de la marinade et griller sur la flamme vive de 2 à 3 minutes pour bien marquer la viande. Terminer la cuisson selon votre goût, dans la section indirecte pour ne pas brûler l’onglet. Laisser ensuite reposer 2 minutes avant de servir.

Étape 5 : Tailler les légumes pour le montage et préparer les garnitures.

Étape 6 : Dans un bol, servir le riz au fond et garnir avec la viande et les garnitures. Faire un zig-zag de mayonnaise et accompagner le bol-repas de kimchi.

Bon appétit!