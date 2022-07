Bonnes cuvées pour vos occasions estivales

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

1. Un blanc pour l’apéro en plein cœur de la magnifique saison estivale

Utiel-Requena 2021

Fuenteseca - Ecovitis

Valence - Espagne

Code : 12681131

Prix : 13,75 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 265 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.3 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : une assiette de crudités, des fondues parmesan ou une salade du jardin.

Ce joli et fort réussi assemblage de macabeo et de sauvignon blanc est une solide aubaine ibérique! En effet, ça ne goûte pas le « 13 piasses » dans le verre! Il est aguicheur, invitant, exotique, charmant, facile et d’une efficacité exemplaire pour son rang! Profitez de ses vertus en lui dévissant la capsule au courant des 12 à 18 prochains mois.

2. Un rouge pour les fins de soirées en bordure du feu de camp

Toscana 2018

Le Pianette - Fattoria Fibbiano

Toscane - Italie

Code : 13675576

Prix : 17,50 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 85 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.7 grammes

Servir à 16-17 degrés Celsius

À déguster avec : des pointes de pizza bien garnies ou un bol de nachos.

De la « bonne Toscane » à ce prix, on en prendrait n’importe quand! On retrouve dans cet assemblage, majoritairement composé de sangiovese, un profil méditerranéen alliant finesse, fraîcheur et réconfort. Rien n’accroche car les tanins sont passablement fondus et le produit est rassasiant à souhait. Les plus patients oseront l’allonger encore 3 ans dans leur cave.

3. Un vin ligérien qui fera un hit sur de nombreuses grillades cuites sur le barbecue!

Chinon 2018

Expression -Pascal et Alain Lorieux

Loire - France

Code : 873257

Prix : 19,75 $

Disponibilités : 360 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 2.1 grammes

Servir à 16 degrés Celsius

À déguster avec : une papillote de légumes racines ou une pièce de viande grillée.

Ce 100 % cabernet franc rend honneur à cette variété de raisin qui est capable du meilleur, comme du pire. Celui des frangins Lorieux, que je salue ici, est diablement plaisant avec ses notes de poivrons rôtis, de cèdre fraîchement coupé et de menthol. Même son de cloche pour son très agréable gustatif qui offre une bouche juste assez généreuse, ainsi que des tanins présents mais à cent lieues d’être asséchants. La bouteille tiendra encore 3-4 bonnes années dans votre réserve personnelle.