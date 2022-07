Comment décorer la chambre de bébé

L'aménagement de la chambre est souvent la toute dernière étape avant la grande arrivée du poupon. Voici quelques inspirations pour lui préparer un cocon qui soit confortable et douillet à souhait pour qu'il y dorme... comme un bébé!

• À lire aussi: Inspiration : 15 chambres de bébé à faire craquer

Il vous faut d'abord déterminer les différentes zones que vous souhaitez avoir dans ladite pièce. Une fois cette étape primordiale faite, il ne vous reste qu'à vous lancer et à vous amuser dans chaque section.

1. Les murs

Optez pour des couleurs douces dans la chambre de bébé. Le gris, le rose poudré, le blanc, le beige, le sauge ou le bleu très clair sont des palettes fortement conseillées. Ces teintes apporteront une touche de calme, de repos et de relaxation à la pièce qui en aura bien besoin lors des coliques nocturnes.

Si vous souhaitez ajouter des touches de couleurs plus vives tels que du rouge, du jaune ou du orange, faites-le avec des accessoires décoratifs, par exemple.

Autrement, un papier peint est toujours bienvenu dans une chambre de bébé pour une petite touche d'originalité.

2. Les luminaires

Concernant l'éclairage, favorisez le plus possible la lumière naturelle pour ne pas agresser bébé visuellement. Si la chambre est dans une pièce moins lumineuse, il est possible de recréer cette lumière douce à l'aide d'ampoules avec une teinte chaude plutôt que froide.

Lorsque possible, on évite d'installer une suspension au-dessus de la bassinette ou des appliqués muraux dirigés vers le nourrisson.

On craque pour les doux plafonniers ou la jolie lampe de chevet sur la commode pour les doux réveils le matin.

3. Le mobilier

Quant au mobilier, pensez au confort pour bébé, puis pour maman et papa. Inutile d'accumuler les meubles gros et encombrants qui vous voleront de l'espace pour bouger dans la chambre à coucher.

On adopte rapidement les petits meubles, les étagères et les commodes pour leur côté pratique au quotidien.

4. La bassinette

Il existe une panoplie de modèles sur le marché qui répondent à différents besoins. Ayant tous des fonctionnalités différentes, il peut parfois être difficile de s'y retrouver. Rappelez-vous que le meilleur achat sera celui qui répondra le mieux aux besoins de la famille.

Gardez simplement en tête qu'il est préférable de choisir un lit où le bébé peut voir de tous les côtés. À cet égard, la traditionnelle bassinette arrive grande vainqueure à ce chapitre.

5. La table à langer

Tout comme pour le lit, la table à langer devrait normalement être choisie avec soin. On l'incorpore à la chambre pour son utilité et son rangement (autant que possible).

On la veut sécuritaire, avec un coussin et des rebords pour l'enfant.

6. Le coin lecture

Une chambre de bébé n'en est pas une sans un petit coin lecture et berceuse. Prévoyez ces deux éléments que vous appréciez, au tout début, pour l'allaitement, puis plus tard pour la lecture lors de la routine du dodo.

7. La penderie

À la simple annonce de la venue de bébé, vous recevez déjà sans doute des vêtements en cadeaux en guise de félicitations.

Si la grandeur de la pièce le permet, consacrez un endroit pour les jolis vêtements à suspendre via une belle penderie en bois. Cet ajout fournira encore plus de rangement au fur et à mesure que bébé grandira.

8. L'espace rangement

S'il peut paraître futile lors des premières semaines, l'espace jouet deviendra vite votre meilleur ami dans la chambre du•de la petit•e.

C'est pratique de conserver à la portée de la main quelques petits jouets comme des hochets et des peluches pour faire diversion entre deux couches.

Avec tout ce qu'ils accumulent et qui finit par traîner par terre, Dieu sait que le rangement est un must à avoir dans la chambre. Paniers, étagères, petits rangements bas à leur portée sont autant de solutions indispensables.