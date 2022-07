TOP 5 : les meilleures peintures d'intérieur

L'heure a sonné pour rafraîchir une pièce de la maison ou de l'appartement? Première étape: choisir la peinture qui ira sur les murs. On vous aide à vous y retrouver quant au meilleur choix de peinture et de fini à faire pour une réussite totale, une fois quelques coups de pinceaux appliqués.

• À lire aussi: 5 couleurs tendance pour donner un coup de fraîcheur à vos murs

On ne le dira jamais assez à quel point la peinture détient un pouvoir transformateur lorsque vient le temps de rafraîchir, voire même complètement changer une pièce. Voici les meilleures peintures d'intérieur à considérer pour votre prochain projet de déco ou réno.

LES MEILLEURES PEINTURES D'INTÉRIEUR

1. Benjamin Moore / Régal

Cette peinture et apprêt 100% acrylique tout-en-un de Benjamin Moore s'applique très bien, en plus d'être couvrante à souhait. Il suffit d'une heure pour le séchage avant d'appliquer une couche additionnelle.

Elle est lavable et, contrairement à d'autres, dégage une très faible odeur au moment de l'appliquer. Cette gamme de peinture est sans composé organique volatile (COV) et donc respectueuse de la santé et l’environnement.

La gamme Régal offre différents finis, dont ulti-mat qu'on adore. Elle possède une technologie antitaches qui permet un nettoyage facile en frottant moins. Le fini ulti-mat résiste aussi aux lavages fréquents, même dans les endroits plus passants comme les couloirs et la salle familiale.

Un décor ulti-mat donne une apparence somptueuse à bien des espaces intérieurs, notamment la chambre à coucher et la salle à manger.



Prix: 84,99$ pour 3,79 L

Achat: Benjamin Moore

2. BEHR / Premium Plus

Cette peinture-apprêt d'intérieur BEHR possède tous les atouts: lavable, faible odeur, excellent niveau d'opacité, prix abordable, etc.

Vendue dans les magasins Home Dépôt, ce produit détient le titre de la peinture résidentielle la plus recommandée selon le magazine Protégez-vous.

Le fini émail coquille d'oeuf intérieur premium plus est un véritable coup de coeur, entre autres, pour les murs de cuisine et de salle de bain.

Ne soyez pas surpris: la peinture se présente sous une substance plus visqueuse que crémeuse et est différente à l’application.

Prix: 43,97$ pour 3,54 L

Achat: BEHR

3. SICO / Évolution

La peinture SICO Évolution est en réalité un 2-en-1, soit une peinture et un apprêt. Elle peut même être appliquée sur le gypse nu sans l’application d’un apprêt.

Cette formule est spécialement conçue pour une application sur les murs et plafonds des espaces intérieurs résidentiels.

Ce produit possède lui-aussi un haut pouvoir cachant, Vous pourrez le constater dès la première couche, et ce, sans compromis sur la performance tout en étant facile d'application en plus de sécher rapidement.

Si vous avez de petits doigts qui ont tendance à salir les murs à la maison, la peinture SICO est lavable et frottable, mais recommandée pour les surfaces qui ne requiert pas de lavages fréquents. À choisir, on opte pour le fini velouté qui est un incontournable.

Prix: 64,99$ pour 3,78 L

Achat: SICO

4. Peintures MF / Designer Plus 2050

On aime tous pouvoir encourager l'achat local et c'est chose possible lorsqu'on peint ou repeint avec les produits québécois de Peintures MF.

La gamme Designer Plus 2050 propose une peinture zéro COV et 100% acrylique pour une utilisation intérieure comme extérieure. Ce produit fait au Québec est lavable et résiste bien au frottage lors du nettoyage.

On choisit cette peinture haut de gamme et son fini suave pour les murs et les plafonds, mais aussi pour son excellent pouvoir cachant qui n'a rien à envier aux autres marques.

Elle adhère très bien aux surfaces lors de l'application, mais prévoyez 4 heures avant de pouvoir appliquer une couche supplémentaire.

Prix: 80,00$ pour 3,7 L

Achat: Peintures MF

5. Farrow & Ball / Modern Emulsion

Cette dernière, et non la moindre, se distingue de la compétition rapidement de par la grande qualité de ses produits.

Les peintures Farrow & Ball sont faciles à appliquer et surtout faciles d’entretien, notamment au niveau du lavage. Ses ingrédients font d’elles une solide couche, résistante aux chocs.

Parmi ses nombreux finis, on apprécie grandement Modern Emulsion car elle conserve son aspect neuf plus longtemps, contient peu de COV et fournit des résultats uniformes à tout coup.

Prix: 125,00$ pour 3,78 L

Achat: Farrow & Ball