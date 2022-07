Abonnements floraux : pour faire (et se faire) plaisir

Pourquoi attendre de se faire offrir un bouquet en cadeau alors qu'on peut s'en offrir nous-mêmes tout au long de la belle saison? Le concept est simple et il fait du bien. On vous explique son fonctionnement et pourquoi on a tous envie d'y adhérer.

De plus en plus d'entreprises québécoises proposent des abonnements floraux pour les amoureux•ses de fleurs. Celles-ci connaissent un succès grandissant année après année et on peut facilement comprendre pourquoi!

N'est-ce pas merveilleux d'encourager des producteurs de fleurs d'ici et d'avoir des bouquets de fleurs coupées pour parfumer la maison durant la saison estivale?

Comment fonctionnent les abonnements?

Le principe des abonnements est bien simple. Les abonnés achètent à l'avance leurs parts de récoltes de fleurs pour la saison qui suit. Cette façon de faire supporte, d'une part, les producteurs en leur assurant un revenu tôt en saison, puis permet aux consommateurs de recevoir de jolies fleurs fraîches en saison, sans avoir à trop y penser.

Règle générale, il suffit de s’inscrire, de choisir la formule qui nous convient et la fréquence des livraisons et c’est parti!

Les fleuristes confectionnent sur mesure des bouquets livrés à votre porte. On s’imagine mal une meilleure façon de se dorloter (ou de signifier notre affection à distance...!).

Nos coups de coeur locaux

1) PRUNE les fleurs

PRUNE les fleurs offre le service d'abonnement floral incluant la livraison. Cet abonnement mensuel floral peut s'échelonner, selon votre souhait, sur 6 mois (pour un total de 6 bouquets) ou sur 1 an (pour 12 bouquets en tout), incluant la livraison sur les régions de Montréal, Laval et Québec. Vous décidez aussi de la fréquence si vous préférez recevoir 1 bouquet par mois ou encore par semaine.

Les bouquets sont composés des plus belles fleurs de saison (allô la variété de mois en mois!).

Par exemple, pour un abonnement mensuel sur 6 mois, vous pouvez choisir le format du bouquet parmi les choix suivants avec les prix associés par semaine, soit un peu - 65$, beaucoup - 90$, passionnément - 110$, à la folie - 140$, d'après vos envies.

2) Floramama

Floramama est une petite ferme florale écologique située à Frelighsburg, dans les Cantons-de-l'Est. Elle cultive plus de 70 variétés de fleurs différentes et compose ses bouquets d'abonnement avec ce large éventail cultivé avec amour à la ferme. Chaque bouquet est donc une véritable surprise!

Les fleurs sont récoltées peu de temps à l’avance et conservées en chambre froide jusqu’au moment de la livraison pour assurer un maximum de fraîcheur. Les couleurs sont toujours douces, harmonieuses et nuancées, à l'image du style unique de Floramama.

Vous pouvez choisir parmi différents forfaits, tels que demi-saison printemps/été ou été/automne pour 5 bouquets livrés aux 2 semaines ou encore saison pleine, puis saison scolaire pour 9 bouquets ou saison entière pour les fou•olle•s des fleurs. Chaque abonnement a ses particularités, comme expliqué ici.

Tous les bouquets d'abonnement sont au même prix de 40$ par bouquet. Vous devez aller les cueillir au point de cueillette près de chez-vous aux dates mentionnées.



3) Astilbe

La boutique fleuriste Astilbe offre des abonnements floraux de 3, 6 et 12 mois. Sa formule est simple: vous choisissez la durée de l'abonnement, le format de chaque bouquet et la fréquence des envois ou de la cueillette en boutique.

Les bouquets sont au choix du fleuriste en fonction de ses arrivages. Parmi les avantages d'être abonné: recevez des bouquets plus généreux et sauvez quelques dollars à chaque occasion.

Comme c'est payé d'avance, c'est déjà planifié dans votre budget (plus raison de ne pas se faire plaisir!)

4) Fleurs de ferme

Fleurs de ferme est une ferme florale écoresponsable et un atelier floral basée à Sainte-Christine.

Sous le principe de premier arrivé, premier servi, vous pouvez vous abonner à l'une de leurs 3 formules tant que des places sont disponibles. Faites entrer un magnifique bouquet de leurs plus belles fleurs livré à l'un des 7 points de chute tous les mois, de Drummondville en passant par Montréal et Acton Vale, pendant toute la saison !

Les bouquets d’abonnement sont livrés au point de chute de votre choix, à la fréquence selon la formule que vous choisissez (un bouquet aux 2 semaines ou un bouquet par mois) et pendant toute la durée de votre abonnement. Les prix varient entre 136$ et 260$.

Les inscriptions débutent aussi tôt qu'à la fin avril et les livraisons de bouquet débutent à la mi-mai. Bref, un cadeau à offrir ou à s’offrir pour avoir une touche fleurie régulière pendant toute la saison, de mai à septembre. Vous pouvez aussi offrir un abonnement à un être cher, pour la fête des mères ou toute autre bonne raison.

5) Alex à la campagne

En 2022, Alex à la campagne lance avec fébrilité sa 5e année de culture et sa 4e saison à offrir des abonnements dans la région de Magog!

En choisissant un abonnement, vous avez accès aux plus belles fleurs tout au long de la saison. Alex à la campagne, c’est une petite production de fleurs uniques, colorées, naturelles et respectueuses de la nature.

Les bouquets sont toujours composés de fleurs naturelles, biologiques et inspirantes cultivées dans leur propre champ, à Magog. Ils cultivent en permaculture en prenant soin de la nature, du sol et des êtres vivants.

Les bouquets sont prêts chaque jeudi dans les points de chute à Magog, Georgeville et Eastman, ou livrés à votre domicile ou à votre bureau si vous êtes situés à Orford, Magog ou Georgeville. Choisissez parmi l'abonnement régulier, l'abonnement VIP, l'abonnement Premium et l'abonnement Premium VIP. Pour 7$ de plus par bouquet, vous n’avez pas donc à vous déplacer à un point de chute.

6) Enfants sauvages fleurs

Fleur florale écologique, Enfants Sauvages s’inscrit dans le mouvement du Slow Flower. Au même titre que le Slow Food, il s'agit d'un mouvement qui fait la promotion de la consommation responsable.

Enfants Sauvages met de l’avant des fleurs saines, locales et produites dans la joie. Le Slow Flower, c’est tout simplement la suite logique à cette demande grandissante pour de la nourriture et des produits locaux.

L'entreprise vous offre l’opportunité de vous rapprocher de la nature en recevant 5 ou 10 bouquets sur une base bimensuelle. S'inscrire à un abonnement aux bouquets de fleurs Enfants Sauvages c'est s'assurer d'avoir du beau et du frais chez soi. C'est bon pour le moral, c'est bon pour la santé et en plus, c'est écologique !

Vous souhaitez vous inscrire à un abonnement floral? Vous êtes au bon endroit.

7) Le jardin de Mathilde

Le jardin de Mathilde vous propose son abonnement floral à la carte. Chaque mois faites envoyer un bouquet, et leur artisan fleuriste se fera un plaisir de créer un bouquet de saison pour la somme de 40$.

Choisissez la date mensuelle de livraison et chaque mois, vous recevrez votre bouquet pour la même date.

Le bouquet sera livré les tiges dans l’eau, dans une petite boîte de carton et un gobelet de plastique recyclé.

8) Écru fleurs

Des bouquets gorgés de magnifiques fleurs fraîches de saison ça vous dit? C'est exactement ce qu'Écru fleurs promet. Il s'agit de 4 ou 8 bouquets, livrés au point de cueillette de votre choix, de mai à octobre. Votre abonnement comprend la livraison au point de cueillette.

Composés d’une fine sélection de fleurs fraîches provenant de leurs parcelles en éco-culture, leurs bouquets rayonnent de vie et sentent si bon la nature!

Leur équipe ajoute des éléments issus de ses cueillettes sauvages hebdomadaires pour un résultat évolutif, à l’image de son territoire estrien.

9) Fleuriste Pourquoi pas fleurs

Pourquoi pas fleurs possède une offre d'abonnement floral qui vous permet de recevoir (ou d'offrir, bien sûr) des fleurs à intervalles réguliers et durant la durée de votre choix.

Choisissez d'envoyer un bouquet de fleurs fraîches coupées de saison (si possible issu du réseau de producteurs locaux ou provinciaux quand la saison le permet) de manière hebdomadaire ou mensuelle.

La durée de votre abonnement est libre. Vous pouvez donc choisir 1 mois, 3 mois, 6 mois ou 12 mois.

Faites entrer dahlias, pivoines, centaurées, nigelles, tournesols, monardes et plus encore dans vos espaces et respirez toutes leurs effluves pendant leur floraison.