Découvrez LA terrasse à essayer à Québec cet été

Le Château Frontenac a récemment dévoilé sa terrasse complètement revampée comprenant une piscine chauffée, de jolies cabanes de luxe et tout ça, avec une vue panoramique sur le Vieux-Québec. Ça nous donne tous envie de l'essayer cet été!

La terrasse de la piscine du Fairmont Le Château Frontenac a subi une véritable cure de jeunesse au cours des dernières semaines.

Une toute nouvelle expérience terrasse

Les visiteurs qui logent au mythique Château au courant de l'été ainsi que les membres du Club Frontenac ont un accès privé à ce véritable oasis de paix, et ce, tous les jours. Du 6e étage, on peut y admirer l’architecture du Vieux-Québec et le paysage de la ville, dans la paix et la tranquillité.

Adjacents à la terrasse, les invités peuvent profiter de la piscine chauffée, d’un bain à remous et de saunas à vapeur. Son décor contemporain et son ambiance zen en font définitivement un ajout détente fort apprécié pour une expérience exclusive avec une équipe dédiée à votre bien-être.

Cabanas & petits luxes

Sur place, il est possible de profiter d'une foule de petits plaisirs dans les aires de repos tels que la location de cabanas de luxe, comprenant écran plat, chaises longues « boardwalk », coffre-fort, serviettes, peignoirs Fairmont, crème solaire pour les clients, fruits frais, eau, et plus selon le forfait choisi.

Il suffit de réserver à la plage horaire de votre choix: pour la matinée (9h à 12h), l’après-midi (13h à 16h), la journée (9h à 16h) ou pour la soirée (17h à 20h) ici. Vous pourrez profiter des installations pour faire la farniente au bord de la piscine!

Faites comme les queens Sophie et Isabelle Nélisse et profitez de l’expérience bien-être ultime lors de votre prochain séjour dans la magnifique ville de Québec.

Massothérapie en extérieur

Le Fairmont Château propose aussi un service de massothérapie privé à l’extérieur. La tourelle de la terrasse a été privatisée à cet effet.

Voilà votre chance de vivre une parfaite expérience de bien-être mémorable dans des lieux de détente luxueux.

Séances de yoga au grand air

Adepte du bien-être? Vous serez servis avec les séances matinales de yoga qui prennent place sur la magnifique terrasse.

Réveillez-vous aux doux mouvements de chien tête en bas ou de la posture du cobra et débutez bien votre journée au Château.

Délicieux cocktails à déguster

Un service de mixologie est également proposé tout au long de la saison, offrant une variété de délicieux cocktails – incluant les boissons favorites du Bistro Le Sam cet été.

Puisque l’été est également synonyme de festivités, la terrasse de l'hôtel accueillera des DJs lors du 5@7, et ce, du jeudi au samedi. L'endroit parfait pour bien démarrer les week-ends d'été!

De plus, le chef Frédéric Cyr propose un menu estival varié qui promet de ravir tous les palais!

Les raisons ne manquent pas pour trouver une occasion de réserver une chambre et bénéficier de l'expérience hors pair de la terrasse de la piscine, où on voudra tous aller cet été! Un incontournable à ajouter à votre bucket list cette saison.