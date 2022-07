Stéphanie Villeneuve nous transporte en Irlande

Stéphanie Villeneuve rêvait de visiter l'Irlande depuis de nombreuses années et c'est maintenant chose faite. Notre chroniqueuse météo revient d'un extraordinaire voyage et nous partage quelques clichés question de nous faire rêver!

• À lire aussi: Charles-Antoine Sinotte: des vacances de rêve à Hawaï

Notre experte météo dit avoir été toujours attirée par l'Irlance parce qu'elle adore la nature, tant les montagnes que la mer. Dès que l'occasion de voyager à nouveau s'est présentée, elle n'a pas hésité à convaincre son chum et à booker son fameux trip en Irlande!

Il aura fallu qu'elle patiente durant des années (et une pandémie!) avant de pouvoir s'y rendre, mais l'attente en a valu la peine si on se fie à la légende « Destination à couper le souffle » sous un magnifique carrousel de photos partagé sur son compte Instagram.

Premier arrêt : Dublin

Les amoureux ont débuté leur voyage avec un premier arrêt rapide du côté de Dublin. Ils en ont profité pour découvrir de petits pubs traditionnels qui ont tous leur cachet.

Par le plus grand des hasard, ils ont fait la rencontre de Bono, du groupe irlandais U2, en pleine rue... Non, mais quelles sont les chances?

Faire le plein de nature

Après une (trop) longue pause de voyage dans les deux dernières années, Stéphanie voulait faire le plein de nature.

Les deux aventuriers ont entamé un roadtrip dès le lendemain de leur arrivée. Ils ont parcouru 1 800 km sur les très petites et sinueuse routes d’Irlande. Si notre belle blonde pensait ne pas avoir le mal des transports, elle s'est vite rendue compte que cette fois-ci, ce serait différent.

Aux dires de Stéphanie, c'est exactement comme dans les films : tu dois pratiquement laisser passer les voitures tellement c’est serré dans les virages et parfois, tu dois arrêter parce qu’il y a des moutons qui décident de traverser la route... et bêêêh!

Courtoisie: Stéphanie Villeneuve

À la découverte du Titanic et de son histoire irlandaise

Stéphanie tenait à mettre les pieds à Cobh, un port maritime ayant servi de lieu d'escale au Titanic, avant son grand départ pour New York. Elle s'est donc retrouvée sur la même passerelle que les passagers montant à bord du paquebot en 1912! Littéralement un rêve devenu réalité, pour la grande fan du Titanic qu'elle est.

Le village irlandais possède également un musée et des attractions diverses qui rendent hommage au géant des mers. À l'entrée du musée, on fournit aux visiteurs une « carte d’embarquement » avec le nom d’une véritable personne qui est vraiment monté à bord du Titanic à partir de Cobh. Puis, à la toute fin de la visite, on précise si la personne qui figure sur la carte d'embarquement a survécu ou non au naufrage du Titanic.

Courtoisie: Stéphanie Villeneuve

Randonnées en montagnes

Stéphanie et son amoureux, Maxime, sont allés à Killarney pour découvrir son magnifique parc national, le tout premier d'Irlande fondé en 1932. Ils y ont fait une randonnée de 12 km à pied dans les montagnes pour voir le Gap of Dunloe.

Courtoisie: Stéphanie Villeneuve

Le Ring of Kerry est un incontournable de la région. On y fait une boucle en voiture en s’arrêtant dans les villages en bord de la mer. C'est tout simplement magnifique d'après notre grande voyageuse!

Les falaises de Moher

Les visiteurs qui se rendent aux falaises de Moher y vont pour deux raisons : la hauteur stupéfiante de la paroi rocheuse et la vue époustouflante depuis le sommet.

C'est aussi pour que cette raison que Stéphanie voulait les voir de ses yeux vus. Comble de malheur: il y avait un brouillard tellement dense tôt en matinée qu'il leur était impossible de voir les falaises.

Notre perspicace miss météo ne pouvait pas concevoir être en Irlande et ne pas être en mesure de voir ces mythiques falaises... Fort heureusement, ils sont revenus en après-midi et le ciel étant pleinement dégagé, ils ont pu admirer le paysage que Stéphanie souhaitait tant voir.

Dame Nature (on la remercie) aura donc contribué à immortaliser ce magnifique moment.

Courtoisie: Maxime Thibault

Le parc national du Connemara

Leur périple s'est poursuivi dans la ville de Galway. Les beaux amoureux ont passé une journée dans le vaste parc national du Connemara, véritable paradis terrestre indompté par l'homme. Ils ont fait une autre randonnée de 10 km dans un sentier à donner le vertige!

Courtoisie: Stéphanie Villeneuve

C’était, par moment, tellement escarpé sans arbre de chaque côté. Ils pouvaient donc voir à quel point ils gagnaient en altitude. Il vallait mieux pour eux de regarder en avant plutôt qu'en bas!

Leurs nombreux pas faits parmi les chèvres de montagne (et au son de leur bêlement) leur aura permis de contempler un paysage à couper le souffle, une fois au sommet.

Courtoisie : Stéphanie Villeneuve

Dans cette région se trouve une superbe abbaye surplombant un lac. Un autre canevas digne d'une carte postale.

Courtoisie: Stéphanie Villeneuve

Celle à qui on devra malheureusement dire au revoir à la fin de l'été avoue avoir été complètement charmée par l'Irlande et ses époustoufflants paysages. C'est un pays, une culture et un peuple qu'on devrait tous prendre le temps de découvrir.