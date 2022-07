Animal perdu : comment le retrouver rapidement?

Parfois curieux, d'autres fois téméraire, un chat ou un chien peut perdre la trace de sa demeure. Pour mettre toutes les chances de son côté, voici cinq conseils utiles pour retrouver un animal perdu*.

Quoi faire si vous avez perdu votre animal?

1. Avez-vous pensé à contacter le refuge de votre quartier?

Le premier réflexe à avoir, si vous avez perdu votre animal, est de contacter le refuge de votre quartier pour ouvrir un rapport. Si vous ne connaissez pas quel organisme dessert votre arrondissement ou municipalité, il est toujours possible de contacter votre hôtel de ville pour se renseigner.

2. Avez-vous pensé aux réseaux sociaux?

Même si les réseaux sociaux ne sont pas parfaits, il leur arrive de faire du bien autour d’eux. Utilisez Facebook, Instagram, mais aussi les répertoires d’animaux perdus et les sites de petites annonces pour retrouver un animal perdu. Vous pourriez être surpris par la force d’une telle publication!

3. Avez-vous sonné chez les voisins?

Vous pouvez utiliser certains lieux publics pour y coller une fiche détaillée de votre animal. Pour que le voisinage se sente impliqué dans le processus, mais aussi pour qu'il garde l'oeil ouvert, n'hésitez pas à les solliciter individuellement, en sonnant à quelques portes.

4. Avez-vous pensé chercher très tôt le matin?

L’idée c’est d’effectuer vos recherches à différents moments de la journée. Par exemple, un chat qui a peur aura plus tendance à repérer votre voix et à y répondre lorsque la vie de quartier est plus paisible. N’oubliez pas que les chats aiment les cachettes. Regardez dans les coins sombres et reclus, près de votre maison.

5. Avez-vous pensé à utiliser de la litière souillée?

Si votre chat est perdu, vous pourriez l’aider à se retrouver en répandant de la litière souillée tout autour de votre terrain afin qu’il soit attiré par une odeur familière... la sienne!

Malgré toutes ces bonnes pratiques, la SPCA de Montréal vous rappelle que la micropuce et la médaille sont les meilleures façons de retrouver un animal perdu. Sachez que les animaux stérilisés ont aussi moins tendance de fuir!

