Avec Guillaume Duranceau-Thibert, on découvre la belle d'à côté: la Mauricie!

Située à seulement 90 minutes de Montréal et de Québec, elle combine l’essentiel pour un séjour réussi!es 40 000 km2 de territoire, elle a beaucoup à offrir : ses 17 500 lacs, ses parcs et vastes forêts, sa campagne et ses villes, elle vibre entre la nature et la ville. Située à seulement 90 minutes de Montréal et de Québec, elle combine l’essentiel pour un séjour réussi!

On va boire, manger, contempler, apprendre : bienvenue en Mauricie!