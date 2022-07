TENDANCES - Qu’on soit en vacances ou pas, l’été y’a une espèce de légèreté qui s’installe. On a tendance à se coucher plus tard, mais on a aussi plus d’énergie grâce à la lumière. Les soupers s’éternisent, on est moins pressé, on prend plus le temps, même la semaine. On a aussi souvent plus le coeur à la fête et aux garden partys.