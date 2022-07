TOP 10: les plus beaux jardins du Québec

Le Québec regorge de magnifiques jardins qui rendront fou•olle•s les amoureux des fleurs et des plantes. Au fil des prochaines semaines, les jardins du Québec vont offrir de nouveaux spectacles, selon les floraisons du moment. Voici 10 parfaits endroits où apprécier ces bijoux de la nature tout l'été durant.

LES 10 PLUS BEAUX JARDINS AU QUÉBEC

1) Jardins de Métis, Gaspésie

Reconnus comme l'une des merveilles du Québec et comme l'un des plus grands jardins en Amérique du Nord, les Jardins de Métis sont un véritable paradis végétal sur les rives du Saint-Laurent.

Quelque 3 000 espèces et variétés de plantes sont réparties dans une quinzaine de jardins. On y retrouve également dans le parcours de visite, le potager et le musée d'outils de jardinier.

Horaire des jardins : tous les jours, jusqu'au 3 octobre 2022.

2) Parc Marie-Victorin, Centre-du-Québec

Au coeur du village de Kingsey Falls, explorez le Parc Marie-Victorin, ce jardin-musée surdimensionné qui surprendra toute la famille!

Ce jardin propose d'étonnantes mosaïcultures géantes en 3D et des sculptures gigantesques d'insectes en métaux recyclés en parcours libre ou audioguidé qui sillonnent six jardins thématiques.

Apprenez-en plus sur la botanique et la vie du frère Marie-Victorin au laboratoire éducatif ou remontez dans le temps au magasin général et découvrez des antiquités liées aux années de vie du célèbre botaniste.

Horaire des jardins : jusqu'au 11 octobre 2022.

3) Jardin botanique de Montréal

Si le Jardin botanique de Montréal est un havre de verdure incontournable à Montréal depuis plus de 80 ans, il se classe aujourd’hui parmi les plus grands et les plus beaux jardins botaniques du monde.

Les visiteurs de tous âges ont accès à une riche collection de 22 000 espèces et cultivars, à 10 serres d’exposition et à quelque 30 jardins thématiques exceptionnels.

Horaire des jardins : 18 juin au 1er sept 2022 : dim, lun, mar, mer, jeu, 9h à 18h; ven, sam, 9h à 19h. Et du 2 sept au 31 oct 2022 : dim, lun, mar, mer, jeu, 9h à 21h; ven, sam, 9h à 22h.

4) Jardin Scullion, Saguenay-Lac-Saint-Jean

Décrit par les professionnels comme l’un des plus beaux jardins du Québec, le Jardin Scullion compte plus de 2 000 espèces végétales provenant des quatre coins du monde, bien adaptées aux conditions climatiques particulières du Saguenay-Lac-Saint-Jean.

On y retrouve une mini ferme, des jeux d’enfants et 3 km de sentiers pédestres avec des panneaux d’interprétation en trois langues.

Horaire des jardins : tous les jours de 9h à 18h, jusqu'au 2 octobre 2022 inclusivement.

5) Domaine Joly-De Lotbinière, Chaudière-Appalaches

Pique-niquer en famille à l'ombre des grands arbres centenaires, faire bouger les enfants en participant aux jeux d'exploration, découvrir les légumes au potager, respirer le parfum des fleurs aux jardins, voici quelques-unes des activités que vous offre le Domaine Joly-De Lotbinière pour prendre l'air et s'évader en nature.

Sur la rive sud du fleuve St-Laurent, à 40 minutes à l'ouest de Québec, ce site naturel exceptionnel est idéal pour se ressourcer et un endroit de prédilection pour tous les amateurs de nature, de jardinage, d'histoire, d'ornithologie, de photographie et de marche.

Site naturel unique reconnu comme l'un des 150 plus beaux jardins du monde, le Domaine Joly-De Lotbinière, un secret bien gardé qui vaut le détour!

Horaire des jardins : tous les jours de 10h à 17h, jusqu'au 10 octobre 2022.

6) Domaine Mackenzie-King, Outaouais

Le Domaine Mackenzie-King est l'un des joyaux du parc de la Gatineau! Ce domaine champêtre de 231 hectares a appartenu à William Lyon Mackenzie King, 10e premier ministre du Canada, qui l'a embelli et agrandi pendant 50 ans (de 1903 à 1950), et légué au peuple canadien.

Faites un retour dans le temps et voyez les chalets fidèlement restaurés, les ruines historiques, les jardins fleuris et les populaires sentiers de randonnée.

Horaire des jardins : Le weekend de 11h à 18h et en semaine (sauf le mardi) de 10h à 17h, jusqu'au 5 septembre 2022.

7) Seigneurie de l'île d'Orléans, Capitale-Nationale

La Seigneurie de l’île d’Orléans propose de grands jardins s’étalant sur près de 10 hectares, dont un jardin de 75 000 plants de lavande. Aménagés avec soins durant près de 10 ans, les six jardins de la seigneurie comptent parmi les plus beaux jardins privés du Canada.

Chaque jardin a spécialement été créé autour d’une thématique sélectionnée par la propriétaire et conceptrice des lieux. Un peu partout dans les jardins, vous retrouvez des végétaux rares. De quoi satisfaire les curieux désireux d’enrichir leurs connaissances en interagissant avec l’environnement.

Horaire des jardins : ouvert tous les jours, de 10h à 18h jusqu'au 5 septembre 2022.

8) Jardin Daniel A. Séguin, Montérégie

En tant que premier jardin pédagogique, en horticulture ornementale de niveau collégial, le Jardin Daniel A. Séguin est né du désire de fournir aux étudiants de l’Institut de technologie agroalimentaire du Québec (ITAQ) un véritable laboratoire grandeur nature.

Ce fleuron maskoutain est un magnifique parc floral de 4,5 hectares. Reconnu pour sa grande collection d’annuelles, il exprime sa beauté à travers plus de 20 jardins thématiques mettant en lumière une horticulture ornementale, environnementale et nourricière.

Horaire des jardins : ouvert tous les jours, de 10h à 17h jusqu'au 10 octobre 2022.

9) Jardin Roger-Van den Hende, Québec

Que vous soyez connaisseurs, amateurs ou néophytes, le Jardin universitaire Roger-Van den Hende saura vous éblouir et vous initier à la culture des découvertes. Unique en Amérique du Nord, ce jardin public présente près de 4000 espèces de cultivars et plantes regroupées par familles botaniques.

L’herbacetum, le coeur du jardin, réserve de belles observations aux visiteurs curieux et intéressés par la botanique. Du jardin d’eau à la grande pergola abritant des rhododendrons cultivés depuis 40 ans, vous serez charmés par l’aménagement du site et ses découvertes insoupçonnées.

Des plantes d’Amérique, d’Asie, d’Europe et de la flore québécoise vous attendent dans un décor des plus enchanteurs. L’entrée gratuite sur le site du Jardin vous permet de profiter de cet oasis de calme tout au long de l’année.

Horaire du jardin universitaire : ouvert tous les jours, du lundi au vendredi, de 8h à 20h et les samedi et dimanche, de 9h à 20h.

10) Jardins de Quatre-Vents, Charlevoix

Les Jardins les Quatre-Vents ont été réalisés par M. Francis H. Cabot et sont considérés parmi les grands jardins privés de notre époque.

Ils sont une source d’enchantement pour ceux et celles qui ont la chance de les visiter.

En traversant les différents aménagements thématiques, on peut découvrir plus de mille espèces végétales différentes dans des agencements dont la beauté, la diversité, la rareté et l’audace émerveillent.

Horaire des jardins: Les dates des visites sont les suivantes : 23 juillet et 6 août 2022.

Gratuité dans les jardins

Si vous résidez au Québec, vous pouvez profiter d’un accès gratuit le premier dimanche de chaque mois dans les institutions muséales participantes, dont font partie certains des jardins listés ci-haut.

Pour connaître les heures d’ouverture et les modalités en vigueur (réservation en ligne) ou pour consulter la carte des institutions muséales qui y participent, c'est par ici.