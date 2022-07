5 bonnes raisons d'aller au Festif! de Baie-St-Paul

C'est ce week-end le grand retour du Festif! de Baie-Saint-Paul, cet incontournable évènement musical qui se déroule chaque année du côté de Charlevoix. Si vous n'avez pas encore acheté vos billets, voici 5 bonnes raisons de changer d'idée puisque ça débute ce jeudi 21 juillet!

1) Pour sa folle programmation

Dès jeudi et jusqu’à dimanche soir (une première cette année!), Baie-Saint-Paul vibrera aux rythmes des 90 artistes, têtes d’affiche et découvertes confondus, qui envahiront les 25 scènes pour donner un total de 120 spectacles, dont près de la moitié sont entièrement gratuits.

Voyez, entre autres, Polo & Pan, Hubert Lenoir, Clay and Friends, Death From Above 1979, Lisa Leblanc, Les Louanges, Bran Van 3000 et de nombreux autres artistes d'ici et d'ailleurs!

D’ailleurs, des billets sont toujours disponibles pour certaines représentations payantes et les spectacles gratuits ne nécessitent aucune réservation. Vous avez encore le temps de faire votre bagage et de prendre la route!

2) Pour les spectacles imprévisibles

De retour après deux ans de pause, les Spectacles Imprévisibles Loto-Québec reviennent agrémenter l’expérience grâce à des prestations artistiques ne faisant pas partie de la programmation officielle, et ce, dans des lieux inusités.

La seule façon d’y assister est de télécharger l’application mobile ou de tomber dessus par hasard !

L'organisation du Festif! bonifie ce côté imprévisible en offrant également aux festivaliers un pop-up bière, des pop-ups bouffe et même des DJ sets surprises. On a déjà hâte!

3) Pour profiter du Parvis

Faisant partie intégrante de l’expérience du Festif!, Le Parvis, sera ouvert pour échanger entre festivaliers et se détendre entre les spectacles.

Ce sera aussi l'occasion de goûter aux délices du terroir charlevoisien et aux alcools/spiritueux québécois.

4) Pour assister à des spectacles de cirque hallucinants

Tout le week-end, la rue Saint-Jean-Baptiste, surnommée pour l’occasion la Rue Festive, deviendra partiellement piétonne pour faire place à des dizaines d’artistes ambulants et troupes de cirque venus des quatre coins de la planète.

Un univers déjanté sera créé grâce à la présence de fanfares des 4 coins du globe, de personnages loufoques de l'autre continent, de musiciens de rue et d'artistes de cirque québécois de haut calibre🤸‍♂️ En plus, c'est tout à fait gratuit!

5) Pour camper à Charlevoix

Profitez d'un passage dans Charlevoix pour étirer le séjour et vivre l’expérience totale du parfait festivalier. L’hébergement toujours disponible se fait rare, mais une option est toujours possible : le camping.

Deux alternatives s’offrent à celles et ceux qui piqueront leur tente. D’abord, le Mini Village du Camping Festif ! à Maison-Mère avec douches et toilettes. Ou encore le groupe Facebook Camping citoyen qui met en relation les festivalières et festivaliers en quête d’hébergement avec les citoyen.ne.s de Baie-Saint-Paul, afin qu’ils puissent y trouver un espace de camping.

Une belle façon de joindre l'utile à l'agréable et se réveiller au son des oiseaux!