De magnifiques t-shirts pour une bonne cause

Marilou et Trois fois par jour dévoilent aujourd'hui leur tout nouveau partenariat avec l'organisme Moisson Montréal et lancent, pour l'occasion, de magnifiques t-shirts à message signés « Trois fois, tous les jours ».

Dans un contexte plutôt difficile pour les gens dans le besoin, Trois fois par jour lance le t-shirt unisexe « Trois fois, tous les jours » afin d'amasser des fonds destinés à l'organisme Moisson Montréal.

Cet organisme à but non lucratif récupère gratuitement des dons de nourriture et des produits essentiels tout au long de l'année et les distribue à des organismes communautaires de l'île de Montréal.

Annonce sur son compte Instagram

La talentueuse Marilou en a fait l'annonce plus tôt aujourd'hui via son compte Instagram en écrivant ceci:

« Manger trois fois tous les jours ne devrait pas être un privilège. On lance aujourd’hui une première campagne pour amasser des sous pour l’organisme @moissonmontreal !

Ça faisait plusieurs années que je souhaitais contribuer à une cause qui me tient à cœur, mais je ne savais jamais par où commencer ni comment la choisir puisque tellement d’enjeux me touchent profondément.

Nous souhaitons commencer avec @moissonmontreal qui est un organisme de bienfaisance qui récupère des dons de nourriture et de produits essentiels tout au long de l’année afin de les distribuer gratuitement à des organismes communautaires de l’île de Montréal. 100 % des profits générés par la vente de nos t-shirts « Trois fois, tous les jours » leur seront versés.

Vraiment important pour moi de vous laisser savoir que chaque étape de la réalisation de ce produit a été fait à Montréal ; l'idéation, la coupe, la confection et l'impression et ça me rend tellement fière ! »

Comment soutenir Moisson Montréal

Ce chandail unisexe est disponible dans les tailles allant de XS à 3XL. Si vous souhaitez soutenir de façon concrète Moisson Montréal, les chandails sont disponibles dès maintenant au coût de 29,95$ via la boutique en ligne et la boutique physique de Trois fois par jour.

Voilà une belle façon de regarnir sa garde-robe et de faire une bonne action pour aider un organisme qui en a bien besoin dans le contexte inflationniste qu'on connaît.