Découvrez à la SAQ des alternatives pour pouvoir boire avec des amis sans prendre d'alcool

C'EST BON À SAVOIR - Il existe plusieurs raisons de ne pas vouloir consommer d'alcool, ou de réduire sa consommation. Parce que l’on est enceinte, chauffeurs désignés, pour adopter des habitudes vie plus saines, pour réduire les calories, pour donner le bon exemple à ces enfants et autres. Ce qui est bon à savoir, c’est qu'il y a maintenant plus de 60 produits sans alcool, provenant d’une dizaine de pays, et plusieurs du Québec à la SAQ.

Pour plus d’informations, visitez SAQ.com.