Les essentiels de la rentrée pour toute la famille

À l’approche de la rentrée, l’heure est venue de faire le plein d’articles pour être fin prêt pour le retour en classe (ou au travail).

S’il y a bien une destination qui se spécialise dans les fournitures scolaires et le matériel de bureau, c’est sans aucun doute Bureau en Gros, qui regorge d’articles pratiques, stylés et technos pour tous les budgets.

On y retrouve un vaste choix de marques privilégiées par les Canadiens ainsi qu’un Centre de solutions offrant divers services, dont des conseils d’experts afin de vous aider à entamer la rentrée du bon pied.

Vous pouvez également jeter un coup d’œil au guide de la marque Découvrons ensemble: Le Guide national officiel de la rentrée, qui propose des astuces pratiques et des recommandations d’articles à vous procurer à prix exceptionnels.

Voici quelques essentiels qui feront de la nouvelle année scolaire un véritable succès:

Les sacs de la marque pour enfants Pep Rally sont non seulement confortables, mais aussi stylés, offrant différentes pochettes afin de contenir tous les effets personnels désirés.

Avec sa couverture en denim qui lui donne une chouette allure, ce cahier est parfait pour prendre des notes en classe ou encore, en faire un journal de réflexions.

Offrez cette boîte à lunch bien pensée à votre plus jeune afin de simplifier les dîners à l’école. Détenant cinq compartiments à parfaite dimension pour convenir aux appétits des enfants de 3 à 7 ans, la boîte est sécuritaire, étanche et attirera sans aucun doute le regard des petits!

Reconnu pour sa légèreté et son look aminci, ce portable possède une batterie à autonomie de longue durée, permettant ainsi de demeurer productif toute la journée. Un indispensable pour quiconque aime demeurer branché longtemps, et ce, n’importe où il se trouve!

Ultra pratique, cette tablette intelligente troisième génération peut diffuser des vidéos pendant près de 14 heures. Que ce soit pour étudier, travailler à distance, suivre l’actualité ou même prendre des photos, cette tablette fera assurément plaisir à tout amateur d’appareils intelligents.

Une merveilleuse idée à s'offrir pour rendre le télétravail plus productif. Cette chaise ergonomique au look moderne est non seulement confortable et résistante, mais se fondera aussi facilement dans tout décor de bureau.

Mettez la main sur cette lampe au look épuré qui procure un éclairage sur mesure ainsi qu’un poste de recharge sans fil pour les appareils mobiles du même coup!

Un essentiel de bureau, ce panier permet de ranger des articles fréquemment utilisés et de garder le tout à portée de main avec ses 12 compartiments de différentes tailles pouvant contenir des collations, des crayons, un baume à lèvres, des clés ou autres.

Il est possible d’envoyer tous ces articles de Bureau en Gros par la poste grâce à leur service d’emballage et d’expédition qui rejoint le Canada tout entier ou encore, de profiter de la cueillette en magasin ou de l’option de ramassage sans contact.

Rendez-vous sur le site Web de Bureau en Gros pour mettre la main sur d’autres articles essentiels pour la rentrée!