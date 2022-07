Entrevue

20 ans pour la pièce «Ladies Night»

Après 20 ans et plus de 900 représentations, on peut dire que la comédie Ladies Night a acquis le statut de classique. La pièce est de retour dans une version revisitée. Avec nous sur le plateau, deux des petits nouveaux de l’équipe : le chorégraphe Jean-Marc Généreux et Julie Ringuette alias Glenda !