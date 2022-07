Des bonnes bouteilles pour les vacances!

Des suggestions de Philippe Lapeyrie.

À voir aussi : Bonnes cuvées pour vos occasions estivales

1. Un blanc autrichien frais, facile et hyper digeste

Grüner Veltliner 2020

Singing - Laurenz V.

Kamptal - Autriche

Code : 11409320

Prix : 19 $

Disponibilités : 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 0 gramme

Servir à 9-10 degrés Celsius

À déguster avec : un ceviche de pétoncles, des sushis ou une salade de calmars.

Ce joli et tout à fait réussi grüner d’Europe de l’Est est fort recommandable pour moins de 20 huards. Sans jouer au « grand cru », le produit est agréable, de bonne descente, un brin exotique et très plaisant au nez comme en bouche. Consommez la bouteille en jeunesse au courant des 12 à 18 mois à venir pour pleinement en profiter.

2. Un rouge du Sud de la France qui fera un « hit » sur de nombreuses grillades BBQ

Languedoc 2020

Lou Maset - Domaine d’Aupilhac

Languedoc - France

Code : 11096116

Prix : 18,75 $

Disponibilités : 115 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.9 gramme

Servir à 15-16 degrés Celsius

À déguster avec : des hamburgers bien garnis, une bavette de bison ou des brochettes de bœuf et de poivrons multicolores.

Ce sudiste et savoureux assemblage languedocien est enfin de retour en bonnes quantités sur les tablettes de la SAQ,! Courez vite vous en chercher quelques flacons, car il s’agit d’une solide bouteille pour moins de 19 $! Fumé, invitant, généreux, épicé et racoleur, on aime et on en redemande! Osez en allonger quelques quilles dans votre réserve et votre patience pourra en être récompensée lors des 3-4 prochaines années.

3. Un vin de Bordeaux de la superbe récolte de 2015 pour vos vacances bien méritées!

Haut-Médoc 2015

L’Enclos de Ramage - Château Ramage La Batisse

Bordeaux - France

Code : 14497361

Prix : 22 $

Disponibilités : 100 bouteilles en ligne et 90 succursales en province

Sucre résiduel par litre : 1.7 gramme

Servir à 17 degrés Celsius

À déguster avec : un méchoui d’agneau ou une assiette de smoked-meat.

On retrouve dans cette belle cuvée bordelaise; du cabernet sauvignon, du merlot ainsi qu’une petite pointe de cabernet franc. Ses 7 ans d’âge lui vont à ravir et le produit offre un bouquet de boîte de cigares, de feuilles mortes, de cuir et de cassonade. Les tanins sont passablement fondus, mais le vin n’est pas à bout de souffle pour autant. Je vous recommande de lui tirer son liège avant 2-3 ans pour éviter les déceptions.